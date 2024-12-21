Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thế Giới Tí Hon DHL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 65 - 12 Triệu

Mức lương 65 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4, Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 65 - 12 Triệu

Quản lý và lên bài các kênh web, sàn tmdt Shopee, Tiktok, Tiki, ...

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về sản phẩm của cty

Đảm bảo thực hiện các quy trình bán hàng, trả lời và chốt đơn kịp thời.

Trách nhiệm theo dõi tiến độ đơn hàng

Theo dõi đối soát đơn hàng thành công, và hoàn trả Thao tác lên đơn hàng trên hệ thống công ty

Với Mức Lương 65 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp và vi tính vi phòng cơ bản

Yêu thích handmade cũng như sản phẩm cty là điểm cộng

Có kinh nghiệm bán hàng trên 1 năm

Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm, cũng như độc lập

Tích cực, kỷ luật, nhạy bén, có tính chủ động, hòa đồng vui vẻ

Trách nhiệm, thái độ đúng, nhanh nhẹn, cẩn thận, mong muốn gắn bó lâu dài.

Thu Nhập: Lương cơ bản + Phụ cấp cơm, xăng, nhà ở + thưởng KPI ( thu nhập trung bình 6tr5 - 12tr )

Tại Công Ty TNHH Thế Giới Tí Hon DHL Thì Được Hưởng Những Gì

Được định hướng công việc có lộ trình thăng tiến.

Được đào tạo về sản phẩm và kiến thức kinh doanh, kỹ năng chuyên môn.

Lương tháng 13 ( theo doanh thu cty ) + đóng BHXH + BHYT đầy đủ.

Nghỉ lễ tết theo quy định và quà từ 100.000 - 500.000đ ( sinh nhật, 8.3, 20.10, 30.4, 2.9, tết Dương lịch )

Được xét nâng lương theo định kỳ, theo năng lực, theo quy định Công ty.

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định công ty và quy định của Bộ Luật lao động.

---------------------------

+ Làm tại 711 Đào Trí phường Phú Thuận Q7 HCM

Mail: [protected info]

Cảm ơn đã đọc tin #thegioitihon #tuyendung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thế Giới Tí Hon DHL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin