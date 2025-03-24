Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Icar Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 - 10 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Công ty TNHH ICAR Việt Nam, Kiot số 21 - 22 khu VL1, chợ Thương Mại Dịch Vụ tổng hợp, Khu đô thị Vinaconex 3, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thị trường cho sản phẩm Ellicam, bao gồm chương trình marketing và tổ chức sự kiện thúc đẩy bán hàng.

- Thiết lập chính sách bán hàng và làm việc với đại lý để đẩy mạnh doanh số.

- Phối hợp với các phòng ban (Marketing, Kinh doanh, Sản phẩm) để tối ưu chiến lược tiếp cận thị trường.

- Quản lý, mở rộng thị trường theo khu vực được giao, thúc đẩy nhân viên kinh doanh đạt chỉ tiêu doanh số và phát triển thương hiệu.

- Xây dựng, đào tạo và quản lý đội ngũ phát triển thị trường, nâng cao hiệu suất làm việc.

- Báo cáo định kỳ về thị trường, hiệu quả kinh doanh và đề xuất giải pháp cải tiến.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển thị trường, kinh doanh hoặc marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành hàng tương tự.

- Hiểu biết sâu sắc về thị trường, xu hướng tiêu dùng và chiến lược phát triển thương hiệu.

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và làm việc với các bên liên quan.

- Kỹ năng phân tích, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề.

- Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ.

- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Icar Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận

- Xét tăng lương định kỳ hàng năm

- Thưởng: Thưởng doanh số, thưởng thành tích, thưởng sáng kiến, thưởng thâm niên

- Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại, công tác, xa nhà…

- Phúc lợi: Happy lunch, sinh nhật, bánh kẹo, hoa quả giữa giờ, khu vui chơi giải trí

- Các chế độ khác theo Quy định nhà nước

- Bảo hiểm tai nạn & Khám sức khỏe định kỳ/ năm

- Cung cấp dụng cụ hỗ trợ công việc

- Hoạt động teambuilding, sportday, Family day cùng người thân hàng năm

- Các chế độ khác theo Quy định Công ty

- Môi trường làm việc gắn kết, không toxic

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Icar Việt Nam

