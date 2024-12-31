Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV An Phát Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 10 Triệu

Công ty TNHH MTV An Phát Thịnh Vượng
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH MTV An Phát Thịnh Vượng

Mức lương
4 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 172 174, Bàu Cát 3, P12, Q, Tân Bình, Hồ Chí Minh,

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

· Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng
· Xây dựng niềm tin về dịch vụ bảo hiểm, tư vấn sản phẩm bảo hiểm và ký hợp đồng.
· Xây dựng, hỗ trợ và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, nhân viên các phòng ban nhằm cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất và đưa ra giải pháp tài chính hiệu quả cho khách hàng.
· Mở rộng mối quan hệ để tăng cơ hội mang sản phẩm bảo hiểm đến khách hàng.
· Chào đón khách hàng và tiếp nhận ý kiến, hỗ trợ khách hàng làm dịch vụ tại văn phòng.
· Xây dựng hình ảnh cá nhân trên các trạng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok nhằm thu hút khách hàng và xây dựng thương hiệu cho Công ty.
· Hỗ trợ các event tổ chức tại văn phòng và khách hàng tham dự nhằm tăng cơ hội chốt hợp đồng.

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Từ 20 – 45 tuổi.
· Tốt nghiệp từ Cao đẳng/ Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Kinh tế, am hiểu về lĩnh vực kinh doanh.
· Có kinh nghiệm về Sales, tài chính, bảo hiểm, chăm sóc khách hàng hoặc các ngành nghề liên quan là một lợi thế.
· Không yêu cầu kinh nghiệm ngành Bảo hiểm sẽ được đạo tạo kiến thức và nghiệp vụ từ đầu.
· Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng tốt các ứng dụng công nghệ và mạng xã hội, ngoại hình sáng, tác phong chuyên nghiệp.
· Tinh thần làm việc cầu tiến, chịu được áp lực, ham học hỏi và trách nhiệm công việc cao.
· Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 từ 08h30 đến 12h00 và từ 13h30 đến 17h30; Thứ 7 từ 08h30 đến 12h00.

Tại Công ty TNHH MTV An Phát Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương: Lương cứng từ 4.000.000 + hoa hồng 40% (thưởng theo doanh thu, mức thu nhập từ 10.000.000 trở lên).
· Đãi ngộ cạnh tranh, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và phúc lợi theo chính sách của công ty dành cho nhân viên.
· Được tham gia nhiều khóa đào tạo bổ ích về kiến thức và kỹ năng mềm.
· Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, team building của công ty.
· Có cơ hội thăng tiến lên chức quản lý chỉ sau 6 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV An Phát Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV An Phát Thịnh Vượng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 1 Trường Chinh, quận Tân Phú, tòa nhà Nguyễn Kim

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

