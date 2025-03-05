Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN HUY
- Hồ Chí Minh: 8 triệu (gross) + hoa hồng bán hàng (Thu nhập có thể từ 40
- 50 triệu)
- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ;
- Hỗ trợ cơm trưa văn phòng;
- Chế độ thưởng, hoa hồng, phụ cấp theo quy định của Công ty, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 40 - 50 Triệu
- Tìm kiếm đối tác, khách hàng, thực hiện chăm sóc khách hàng thông qua các kênh digital, mạng xã hội, hội thảo, sự kiện...
- Giới thiệu sản phẩm theo các chiến dịch bán hàng được phân công
- Thực hiện chăm sóc khách hàng, hậu mãi
- Tham gia và hỗ trợ các hội thảo/sự kiện của công ty để nâng cao dịch vụ/trải nghiệm khách hàng cho các khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới/tiềm năng
- Địa điểm làm việc: Quận Tân Bình – TPHCM
Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có laptop, biết sử dụng các công cụ bán hàng như zalo, facebook, tiktok...
- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng bất động sản
- Có kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục khách hàng.
- Biết sử dụng các công cụ digital marketing và sales.
- Năng động, nhạy bén với thị trường
- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ nếu cần thiết.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN HUY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN HUY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI