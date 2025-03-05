Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8 triệu (gross) + hoa hồng bán hàng (Thu nhập có thể từ 40 - 50 triệu) - Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ; - Hỗ trợ cơm trưa văn phòng; - Chế độ thưởng, hoa hồng, phụ cấp theo quy định của Công ty, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

- Tìm kiếm đối tác, khách hàng, thực hiện chăm sóc khách hàng thông qua các kênh digital, mạng xã hội, hội thảo, sự kiện...

- Giới thiệu sản phẩm theo các chiến dịch bán hàng được phân công

- Thực hiện chăm sóc khách hàng, hậu mãi

- Tham gia và hỗ trợ các hội thảo/sự kiện của công ty để nâng cao dịch vụ/trải nghiệm khách hàng cho các khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới/tiềm năng

- Địa điểm làm việc: Quận Tân Bình – TPHCM

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chỉn chu.

- Có laptop, biết sử dụng các công cụ bán hàng như zalo, facebook, tiktok...

- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng bất động sản

- Có kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục khách hàng.

- Biết sử dụng các công cụ digital marketing và sales.

- Năng động, nhạy bén với thị trường

- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ nếu cần thiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 40 - 50 triệu VND

Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN HUY

