Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - CĂN HP - 15, VINHOMES ROYAL ISLAND, ĐẢO VŨ YÊN,Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

- Cung cấp giải pháp và kinh doanh thiết bị đèn thông minh

- Tìm kiếm khách hàng, đối tác

Yêu Cầu Công Việc

- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, chịu được áp lực công việc

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm bán hàng các ngành hàng về: điện, tự động hóa....là một lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Ưu tiên những ứng viên tìm hiểu kỹ về ngành nghề kinh doanh của công ty và có mong muốn theo đuổi con đường kinh doanh.

Tại Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

- Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và kiến thức

- Được tập huấn, đào tạo liên tục về chuyên môn và theo yêu cầu công việc

- Đi tham quan, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội

