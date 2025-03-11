Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- CC1 khu đô thị PG, thôn Trang Quan, Xã An Đồng,Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí này chịu trách nhiệm hỗ trợkinh doanh cho Giám đốc Kinh doanh, Trưởng phòng/Trưởng nhóm Kinh doanh ở khu vực/ dự án được phân cônggóp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh chung của Dự án,Công ty và Tập Đoàn.
Mô tả chi tiết
1. Tham gia công tác triển khai bán hàng
Tham gia trực tiếp công tác chuẩn bị, tổ chức sales event của các dự án
Ban hành các chính sách bán hàng cho sự kiện mở bán và định kỳ hằng tháng (thông báo cho Khách hàng)
2. Tham gia công tác bán hàng
Hỗ trợ Đại lý book sản phẩm
Theo dõi và cập nhật giỏ hàng
Đối chiếu phí hoa hồng cho Đối tác phân phối
Ban hành chính sách cho đại lý bán hàng.
3. Lưu trữ và báo cáo kết quả bán hàng
Thống kê, tổng kết, báo cáo kết quả bán hàng
Lưu trữ bảng giá và các văn bản liên quan đến phê duyệt giá các dự án
4. Đầu mốitiếp nhận và theo dõi việc xử lý các yêu cầu/ khiếu nại liên quan đến bán hàng được gởi đến từ nhóm Quan hệ khách hàng hoặc Khách hàng, đối tác
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ / Kinh nghiệm
Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, hoặc Luật.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, trong đó có tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương.
Hiểu biết về thủ tục hành chính, phần mềm xử lý văn bản, quản lý hồ sơ, có khả năng xây dựng biểu mẫu và định dạng tài liệu chuẩn.
Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện là một lợi thế.
Tiếng Anh giao tiếp
2. Kỹ năng chuyên môn
Am hiểu thị trường bất động sản và quy trình triển khai bán hàng dự án BĐS.
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch công việc, quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng phối hợp giữa các phòng ban để đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.
Hiểu và tư vấn chính sách bán hàng cho các bên liên quan.
Thành thạo quản lý hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe, đảm bảo truyền đạt thông tin hiệu quả.
Khả năng phân tích, xử lý thông tin và ra quyết định nhanh chóng.
Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp hiệu quả với các bộ phận liên quan.
Hướng đến kết quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu bán hàng.
Khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt.
3. Tư duy & hành vi
Tinh thần hợp tác và hỗ trợ, làm việc nhóm hiệu quả.
Chủ động, linh hoạt trong cách tiếp cận công việc.
Lạc quan, cởi mở, sẵn sàng học hỏi và thích nghi với thay đổi.
Tính trách nhiệm cao, cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Chính trực, Chuyên Nghiệp và Tinh Thần Làm Chủ (Giá trị cốt lõi)

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương & Phúc lợi cạnh tranh
Lương & Thưởng hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh theo chuẩn thị trường, với chính sách xét duyệt tăng lương định kỳ.
Thưởng hiệu suất: Thưởng dựa trên kết quả kinh doanh, đóng góp cá nhân và thành tích dự án.
2. Gói phúc lợi toàn diện
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp: Ngoài bảo hiểm xã hội theo quy định, nhân viên còn được hưởng bảo hiểm sức khỏe toàn diện (PTI).
Khám sức khỏe định kỳ: Khám sức khỏe hàng năm tại các bệnh viện hàng đầu.
Chính sách nghỉ phép: 14 ngày nghỉ phép năm, cùng với các ngày nghỉ lễ theo quy định.
3. Môi trường làm việc chuyên nghiệp & năng động
Văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, khuyến khích hợp tác và đổi mới.
Cơ hội phát triển sự nghiệp: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội tham gia vào các dự án bất động sản quy mô lớn.
Chương trình đào tạo & phát triển: Các chương trình đào tạo nội bộ, mentoring, coaching với chuyên gia trong ngành.
4. Hoạt động gắn kết nhân viên
Teambuilding & Du lịch hàng năm: Các hoạt động teambuilding sôi động, chuyến du lịch trong nước & quốc tế.
Sự kiện nội bộ: Tiệc cuối năm, lễ kỷ niệm công ty, các câu lạc bộ thể thao - văn hóa và các khóa đào tạo kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

