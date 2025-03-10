Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Đầu tư dịch vụ Y tế The Medcare làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Tầng 3+4, tòa nhà Duy Khánh, số 2, Lô 22A Lê Hồng Phong, P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng, Việt Nam, Quận Ngô Quyền

Nhân viên kinh doanh

• Nhân viên Sales-MKT được đào tạo để làm việc chủ yếu trong lĩnh vực thực phẩm chức năng, các sản phẩm dinh dưỡng, các sản phẩm dành cho trẻ em

• Thực hiện công tác phát triển các kênh tiếp thị liên kết, gia tăng thành viên affiliate cho hệ thống và quản trị affiliate

• Thực hiện khảo sát thị trường định kỳ và thu thập, phân tích thông tin thị trường về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng dành cho trẻ

• Đề xuất các giải pháp, kế hoạch, chương trình khuyến mại, các chính sách hỗ trợ - chăm sóc khách hàng nhằm làm hài lòng khách hàng và đạt hiệu quả.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.





• Độ tuổi: 20-40

• Giới tính: Nam/Nữ

• Trình độ chuyên môn: Cao đẳng - Đại học các ngành liên quan như Ngoại thương, Kinh tế, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Vận tải…

• Trình độ ngoại ngữ/ tin học:

- Ưu tiên ứng viên sử dụng được Tiếng Anh trong giao tiếp và làm việc

- Tin học: Sử dụng tốt Excel, Word và Powerpoint.

• Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có trên 1 năm kinh nghiệm làm Marketing & Sales

Yêu cầu khác: Giao tiếp tốt, đam mê nghề nghiệp, có thể làm việc dưới áp lực cao, khả năng phân tích, nắm bắt thông tin.

• Có tinh thần cống hiến, học hỏi, đồng hành, sẵn sàng nhận thử thách. Có tư tưởng, phẩm chất, thái độ phù hợp với các giá trị cốt lõi và các nguyên tắc văn hóa của Công ty.

• Có sức khỏe tốt, thân nhân rõ ràng, không vi phạm pháp luật.

• Năng động, nhiệt tình, tự giác, trung thực trong công việc.

• Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Công ty giao.



Được review lương 1 lần trong năm

Được nghỉ 12 ngày phép có lương

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Được nhận quà chúc mừng sinh nhật

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp vui vẻ, hoà đồng

Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao kỹ năng



