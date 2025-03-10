Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

- Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên - Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực - Có kỹ năng giao tiếp tốt; - Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp cơ bản

- Trực quầy bán vé các dịch vụ: cáp treo, bus, show diễn - Hoàn thiện các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến lệnh điều động, phơi/lệnh vận hành xe... theo phạm vi phụ trách - Kiểm soát vận hành xe thông qua hệ thống giám sát GPS để thúc đẩy, đôn đốc lái xe thực hiện đúng tác nghiệp vận tải

