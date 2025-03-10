Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Cát Bà,Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Trực quầy bán vé các dịch vụ: cáp treo, bus, show diễn
- Hoàn thiện các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến lệnh điều động, phơi/lệnh vận hành xe... theo phạm vi phụ trách
- Kiểm soát vận hành xe thông qua hệ thống giám sát GPS để thúc đẩy, đôn đốc lái xe thực hiện đúng tác nghiệp vận tải
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực
- Có kỹ năng giao tiếp tốt;
- Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực của bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
