Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- The Emerald Golf View, Đại Lộ Bình Dương, Thuận An, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Giỏ hàng đa dạng, các dự án HOT trên thị trường như: Độc quyền The Emerald Golf View, Picity Sky Park, HT Pearl, A&T Sky Garden,...
Chăm sóc, tạo dựng và phát triển khách hàng tiềm năng.
Triển khai bán hàng với các sản phẩm BDS, giỏ hàng phong phú đa dạng của công ty.
Tham gia nghiên cứu thị trường, đối thủ và tham mưu trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, đề xuất ý tưởng, phương án kinh doanh cho các dự án của công ty.
Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng các dự án Bất động sản mà Sen Land triển khai.
Phát triển, đào tạo và quản lí đội ngũ nhân sự theo phong cách dịch vụ bán hàng của Sen Group.
Xây dựng kế hoạch hàng năm/quý/tháng. Đăng ký chỉ tiêu và tiếp nhận chỉ tiêu kinh doanh từ công ty.
Quản lý, đào tạo chuyên viên hàng tuần các nội dung về sản phẩm, chính sách bán hàng, chính sách đối với chuyên viên kinh doanh, kỹ năng sale và xử lý tình huống,... nội quy, văn hóa công ty.
Chịu trách nhiệm xác định vùng thị trường, khách hàng mục tiêu và cùng chuyên viên sàn tìm kiếm, khai thác, tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng cho sàn .
Thực hiện các nhiệm vụ khác thiêu yêu cầu của Ban TGĐ.
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày trong các ngày từ Thứ Hai - Thứ Sáu, Thứ 7 từ 8 giờ - 12 giờ.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên là trưởng phòng của các công ty mô giới BĐS hàng đầu: Đất Xanh, Hưng Thịnh, Cen, Danh Khôi, Nova, Era, Khải Hoàn, ThegioiBDS, Đông Tây Land...
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong BĐS và kinh nghiệm quản lý trên 12 tháng.
Đã từng là Top Best Seller của hệ thống.
Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Am hiểu về thị trường bất động sản, đối thủ cạnh tranh.
Có khả năng hoạch định, tổ chức, xây dựng chiến lược và triển khai công .
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt.
Độ tuổi: 26 - 40 tuổi.
Có tinh thần máu lửa, nhiệt huyết, trách nhiệm và cầu tiến trong công việc.
Có team sale tối thiểu từ 5 người trở lên.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tổng thu nhập không giới hạn. Lương cơ bản từ 8 triệu (có lũy tiến 13 triệu) + hoa hồng cao top thị trường từ 45%/sp cho cá nhân + thưởng nóng chi trong 72h.
Hoa hồng quản lý là 1.5%.
Được cung cấp data, chi phí marketing lên đến 300 triệu/tháng.
Ký hdld kèm theo các chế độ bảo hiểm, phép năm theo quy định của Luật Lao Động, các chế độ khác được quy định trong Thỏa Ước Lao Động, Chính sách phúc lợi và các thoả thuận khác.
Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo lãnh đạo.
Các phúc lợi teambuilding, company trip, quà lễ/tết, sinh nhật, hiếu hỉ,...
Môi trường làm việc vui vẻ, nhiệt huyết, chính trực và công bằng, tạo mọi cơ hội phát triển cho cá nhân và đội nhóm.
CAM KẾT CHI TRẢ LƯƠNG VÀ HOA HỒNG ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG HẠN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

