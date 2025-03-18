Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tower 1 - Phố Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Tiếp nhận và chốt đơn các data được nhận từ fanpage, website, điện thoại.

- Tư vấn, lên phương án báo giá cho khách hàng từ nguồn marketing chạy quảng cáo

- Chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về đơn hàng, sản phẩm.

- Đảm bảo thực hiện các quy trình bán hàng, chốt đơn kịp thời nhất

- Chủ động tìm kiếm, tiếp cận khách hàng mới, mở rộng và phát triển tệp Khách hàng

- Thực hiện các báo cáo ngày, tuần, tháng, quý theo quy định

- Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm sales online, telesales, chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

- Năng động, nhạy bén trong công việc, giao tiếp tốt

- Khả năng giao tiếp khéo léo ,có kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng

- Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7.000.000 - 10.000.000 ++ (Lương cứng + Phụ cấp + thưởng doanh thu (6.000.000đ + PC ăn, máy tính… + % doanh số)

-

- Thưởng doanh số, tháng lương thứ 13

- BHXH, BHYT và các chế độ lao động theo quy định của pháp luật

- Thời gian làm việc: 2 ca: Làm giờ hành chính từ 8h00 - 17h hoặc 14h00 - 22h00 (nghỉ 2 thứ 7/tháng và 4 ngày trong tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin