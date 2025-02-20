Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI GIẤY làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI GIẤY
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI GIẤY

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI GIẤY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- Số 76, Đường 13, Khu Nhà Ở Vạn Phúc 1, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, thuyết phục các giải pháp/sản phẩm/dịch vụ của công ty thích hợp cho khách hàng nhằm đạt mục tiêu doanh số.
Chủ động tìm kiếm, đồng thời tạo dựng, duy trì & phát triển mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng để phát sinh doanh số.
Phối hợp với các phòng ban khác để thu hồi, kiểm soát công nợ, những cam kết của công ty đến với khách hàng.
Chăm sóc, duy trì & phát triển mạng lưới khách hàng theo định hướng chính sách kinh doanh của công ty
Giải quyết các vấn đề, vướng mắc của khách hàng để luôn đảm bảo được sự tin cậy, hài lòng của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketting
Kinh nghiệm liên quan FMCG/ thực phẩm
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén
Khả năng làm việc dưới áp lực cao
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Khả năng hoạch định, tổ chức công việc, giải quyết vấn đề tốt.
Làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI GIẤY Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng chế độ đóng BHXH, YT, TN đầy đủ theo Luật LĐ
Nghỉ phép: 12 ngày/năm + nghỉ lễ (có thưởng)
Tăng lương theo định kỳ hàng năm và tùy vào năng lực
Thưởng tháng lương 13 hoặc cao hơn tùy theo tình hình kinh doanh
Được tham gia du lịch và team building cùng công ty hàng năm
Được tham gia các khóa đào tạo của Sếp Mai Quốc Bình và các chuyên gia hàng đầu khác
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI GIẤY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI GIẤY

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI GIẤY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 11 Tân Thới Nhất 17, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

