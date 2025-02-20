Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI GIẤY làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - Số 76, Đường 13, Khu Nhà Ở Vạn Phúc 1, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn, thuyết phục các giải pháp/sản phẩm/dịch vụ của công ty thích hợp cho khách hàng nhằm đạt mục tiêu doanh số.

Chủ động tìm kiếm, đồng thời tạo dựng, duy trì & phát triển mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng để phát sinh doanh số.

Phối hợp với các phòng ban khác để thu hồi, kiểm soát công nợ, những cam kết của công ty đến với khách hàng.

Chăm sóc, duy trì & phát triển mạng lưới khách hàng theo định hướng chính sách kinh doanh của công ty

Giải quyết các vấn đề, vướng mắc của khách hàng để luôn đảm bảo được sự tin cậy, hài lòng của khách hàng

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketting

Kinh nghiệm liên quan FMCG/ thực phẩm

Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén

Khả năng làm việc dưới áp lực cao

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Khả năng hoạch định, tổ chức công việc, giải quyết vấn đề tốt.

Làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI GIẤY Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng chế độ đóng BHXH, YT, TN đầy đủ theo Luật LĐ

Nghỉ phép: 12 ngày/năm + nghỉ lễ (có thưởng)

Tăng lương theo định kỳ hàng năm và tùy vào năng lực

Thưởng tháng lương 13 hoặc cao hơn tùy theo tình hình kinh doanh

Được tham gia du lịch và team building cùng công ty hàng năm

Được tham gia các khóa đào tạo của Sếp Mai Quốc Bình và các chuyên gia hàng đầu khác

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI GIẤY

