Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta - Asia làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - Toàn khu vực,Bình Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giám sát chất lượng tất cả các công tác xây dựng, kiến trúc kết cấu, hạ tầng công trình.

- Làm báo cáo ngày về tình hình công trường.

- Làm báo cáo nghiệm thu các hạng mục (nếu có)

- Chụp ảnh các hạng mục thi công, upload dữ liệu, tiến độ.

- Hỗ trợ, kết hợp với văn phòng, kiểm tra các sai sót và báo cáo về hiện trạng - chỉnh sửa.

- Thực hiện các công việc có liên quan đến chuyên môn.

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 tại công trình.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo chương trình CAD, Revit sẽ là một lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên có thể đi công trình các tỉnh xa.

- Ưu tiên biết tiếng Anh, tiếng Trung chuyên ngành

- Có chứng chi giám sát xây dựng hạng 3 trở lên

- Đã từng giám sát công trình công nghiệp

- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta - Asia Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

- Thưởng lễ, tết… theo chính sách của công ty.

- Được thăng tiến theo năng lực và hiệu quả thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta - Asia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin