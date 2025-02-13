Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta - Asia làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta - Asia
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Phước:
- Toàn khu vực,Bình Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Giám sát chất lượng tất cả các công tác xây dựng, kiến trúc kết cấu, hạ tầng công trình.
- Làm báo cáo ngày về tình hình công trường.
- Làm báo cáo nghiệm thu các hạng mục (nếu có)
- Chụp ảnh các hạng mục thi công, upload dữ liệu, tiến độ.
- Hỗ trợ, kết hợp với văn phòng, kiểm tra các sai sót và báo cáo về hiện trạng - chỉnh sửa.
- Thực hiện các công việc có liên quan đến chuyên môn.
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 tại công trình.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo chương trình CAD, Revit sẽ là một lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên có thể đi công trình các tỉnh xa.
- Ưu tiên biết tiếng Anh, tiếng Trung chuyên ngành
- Có chứng chi giám sát xây dựng hạng 3 trở lên
- Đã từng giám sát công trình công nghiệp
- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm
Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta - Asia Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.
- Thưởng lễ, tết… theo chính sách của công ty.
- Được thăng tiến theo năng lực và hiệu quả thực tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta - Asia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
