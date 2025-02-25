Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Phước:
- 82 Đường 36 Khu Dân Cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Chủ động tìm kiếm khách hàng
• Chủ động phát triển và duy trì quan hệ với khách hàng cũ và đối tác tiềm năng
• Gửi báo giá, hợp đồng, làm các hồ sơ thanh toán và theo dõi đơn hàng từ khi bắt đầu đến khi đơn hàng được thanh toán hoàn tất
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Hoá: Hóa dầu, Hóa phân tích, môi trường, vật liệu, thực phẩm,..
Tại CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng: Từ 8-12 triệu và thưởng theo Doanh số.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN
