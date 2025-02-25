Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 82 Đường 36 Khu Dân Cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chủ động tìm kiếm khách hàng

• Chủ động phát triển và duy trì quan hệ với khách hàng cũ và đối tác tiềm năng

• Gửi báo giá, hợp đồng, làm các hồ sơ thanh toán và theo dõi đơn hàng từ khi bắt đầu đến khi đơn hàng được thanh toán hoàn tất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Hoá: Hóa dầu, Hóa phân tích, môi trường, vật liệu, thực phẩm,..

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

Hòa đồng vui vẻ, năng động, lanh lẹ.

Siêng năng, ham học hỏi và có khả năng chịu áp lực tốt.

Trung thực, trách nhiệm hết mình với công việc & khách hàng

Giới tính: Nam/Nữ

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: Từ 8-12 triệu và thưởng theo Doanh số.

• Tăng lương theo định kỳ

• Môi trường làm việc năng động, thân thiện

• Được đào tạo thường xuyên, không ngừng phát triển bản thân

• Đóng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo nhà nước quy định và nhiều phúc lợi khác

• Nghỉ lễ, phép năm theo Luật lao động

• Tham gia du lịch hằng năm và tổ chức tiệc liên hoan mỗi tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN

