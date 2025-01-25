Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ino Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 50 Triệu

Mức lương 6 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 30 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới theo sự hướng dẫn của cấp trên, chủ động xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc, ứng xử linh hoạt.

- Có tinh thần gắn bó với nghề nghiệp và thái độ làm việc đúng mực.

- Có tinh thần cầu tiến, siêng năng và trung thực khi tiếp xúc với khách hàng.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ino Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng % doanh thu + thưởng vượt mục tiêu cá nhân + thưởng teamwork

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Thưởng các kỳ lễ theo quy chế công ty.

- Có lộ trình thăng tiến – chế độ hấp dẫn, hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm của bản thân.

- Cung cấp công cụ - dụng cụ hỗ trợ cho công việc, đồng phục công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện, lãnh đạo sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ.

- Du lịch công ty 1 lần/năm, team building hằng quý và tham gia các hoạt động thiện nguyện do Công Đoàn và TTKD tổ chức.

- Thời gian thử việc: Theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ino Vina

