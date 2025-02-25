Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV New Việt Phát làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu

Công Ty TNHH MTV New Việt Phát
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV New Việt Phát

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 187a Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm, giải đáp thắc mắc.
- Thực hiện thanh toán, kiểm tra hàng hóatrướckhi giao cho khách.
trước
- Làm việc tại các chi nhánh củacông ty trong tp Đà Nẵng ( Thanh Khê, Liên Chiểu).

- Thời gian làm việc: 7h30-11h30, 13h-17h30.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 18 - 35t.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng.
- Có trách nhiệm, trung thực, chăm chỉ.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công Ty TNHH MTV New Việt Phát Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng: từ 6-8 triệu/ tháng + thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV New Việt Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 187A Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

