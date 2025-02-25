Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV New Việt Phát làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 187a Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm, giải đáp thắc mắc.

- Thực hiện thanh toán, kiểm tra hàng hóatrướckhi giao cho khách.

- Làm việc tại các chi nhánh củacông ty trong tp Đà Nẵng ( Thanh Khê, Liên Chiểu).

- Thời gian làm việc: 7h30-11h30, 13h-17h30.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 18 - 35t.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng.

- Có trách nhiệm, trung thực, chăm chỉ.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công Ty TNHH MTV New Việt Phát Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng: từ 6-8 triệu/ tháng + thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV New Việt Phát

