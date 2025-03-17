Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Hoàng Quân Hưng Thịnh làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Hoàng Quân Hưng Thịnh
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Số 2 Trần Văn Trà, KDC Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ, Quận Cái Răng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Tìm kiếm khách hàng, mở rộng tệp khách hàng tiềm năng
Khảo sát khách hàng mục tiêu
Hiểu rõ sản phẩm/dịch vụ của công ty để tư vấn phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Mời khách hàng tham dự hội thảo/tầm soát sức khỏe
Giới thiệu sản phẩm-đặt lịch hẹn tư vấn
Báo cáo doanh số, kết quả làm việc định kỳ
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ tuổi từ 20-29
Học vấn: không yêu cầu
Kinh nghiệm không yêu cầu
Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc cá nhân và đội nhóm, trung thực, có chí cầu tiến
Tại Công Ty TNHH MTV Hoàng Quân Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản+ các khoản thưởng + chuyên cần
Định hướng thăng tiến
Du lịch
Thưởng quý/năm
Càng giỏi thu nhập càng cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Hoàng Quân Hưng Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
