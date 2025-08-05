Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ NAM DƯƠNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Mục tiêu công việc: Chịu trách nhiệm phát triển doanh số, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện tại, đồng thời đảm bảo quy trình xử lý đơn hàng nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Nhiệm vụ chính:

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới qua online, offline, telesales…

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt hàng, báo giá, hợp đồng, theo dõi tiến độ giao hàng.

Chăm sóc khách hàng định kỳ, ghi nhận phản hồi, xây dựng mối quan hệ bền vững.

Theo dõi đơn hàng từ khi phát sinh đến khi giao nhận hoàn tất, phối hợp với bộ phận kế toán – kho.

Cập nhật dữ liệu bán hàng, báo cáo doanh số tuần/tháng, đề xuất cải tiến.

Theo dõi công nợ khách hàng, phối hợp nhắc nợ, thu hồi tiền hàng.

Phối hợp với Marketing để thực hiện các chiến dịch khuyến mãi, chăm sóc khách hàng cũ.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm bán hàng hoặc CSKH, ưu tiên ngành tiêu dùng, thực phẩm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, xử lý tình huống nhanh nhạy.

Có tư duy dịch vụ khách hàng, tinh thần phục vụ và khả năng làm việc độc lập.

Thành thạo Excel, Google Sheets; biết sử dụng các công cụ quản lý bán hàng là lợi thế.

Chịu được áp lực doanh số và thay đổi trong môi trường start-up.

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ NAM DƯƠNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng;

- Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết, bảo hiểm xã hội… theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của đơn vị.

- Được đào tạo thêm về ngành Dược mĩ phẩm;

- Công việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ NAM DƯƠNG Pro Company

