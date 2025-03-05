Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Quà vàng Cao cấp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 246 Xã Đàn,Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

Tư vấn sản phẩm, những món quà vàng cao cấp tại Showroom của Golden Gift Việt Nam

Tư vấn chốt đơn, giải quyết khiếu nại, chăm sóc khách hàng và các công việc khác liên quan đến Khách hàng, sản phẩm

Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng khi đến showroom, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu

Sắp xếp sản phẩm và vệ sinh showroom sạch sẽ, gọn gàng

Trực page, web trả lời khách hàng trên trang bán hàng của Công ty



Giới tính: Nam, nữ. Từ Trung cấp trở lên

Ngoại hình: Khá.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng online tốt, kinh nghiệm bán hàng trong ngành quà tặng, sản phẩm cao cấp hoặc đã từng làm việc tại các siêu thị.

Có khả năng thương thảo, thuyết phục tốt.

Giao tiếp tốt, khéo léo, tinh tế.

Tinh thần mạnh mẽ trong cả lập kế hoạch và thực hiện.

Tại Công ty Cổ phần Quà vàng Cao cấp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập : Lương cơ bản 7 - 15 triệu đồng + thưởng hoặc thoả thuận..

Được công ty tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo nội bộ hoặc tham gia các lớp đào tạo bên ngoài để nâng cao chuyên môn.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Du lịch: hàng năm sẽ có chuyến đi du lịch trong nước do Công ty tổ chức hoặc Công ty hỗ trợ chi phí để tự tổ chức.

Thưởng lương tháng thứ 13 +++.

Chế độ nghỉ phép (đầy đủ theo quy định của Nhà Nước).

