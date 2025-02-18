Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Truong Nhung Jewelry làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 193 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Quản lý hàng hóa tại cửa hàng

- Nhiệm vụ gồm phân hàng, bán hàng

- Xử lý hàng đổi trả, bảo hành

- Trực bán hàng tại cửa hàng, trực hotline

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ giới (BẮT BUỘC)

- Ứng viên giọng nói dễ nghe

- Tốt nghiệp từ THPT trở lên

- Biết sử dụng máy vi tính thành thạo

- Biết cách giao tiếp và chăm sóc khách hàng

Tại Công Ty TNHH Truong Nhung Jewelry Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh: 7 - 12 triệu (thỏa thuận thêm theo năng lực của ứng viên)

- Thưởng thành tích, thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 hấp dẫn

- Môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết, có cơ hội thể hiện năng lực và khả năng ăn nói

- Phụ cấp xăng xe, điện thoại, cơm trưa,...

- Được tham gia chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

- Được tham gia các lớp đào tạo từ công ty và các tổ chức giáo dục khác

- Cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truong Nhung Jewelry

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin