Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kiểm Định Đo Lường An Toàn 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kiểm Định Đo Lường An Toàn 1
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 56/54 Tân Thới Nhất 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuyên các dịch vụ tư vấn : Kiểm định an toàn các thiết bị nghiêm ngặt
Tìm khách hàng dựa theo data có sẵn , hoặc chủ động tìm kiếm
Gửi Báo giá cho khách, Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ xử lý các đơn hàng
Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Kiểm Định Đo Lường An Toàn 1 Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kiểm Định Đo Lường An Toàn 1
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
