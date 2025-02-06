Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Thử việc hưởng 100% lương + phụ cấp + thưởng (nếu có)
Xét thưởng cuối năm và tăng lương hàng năm, đột xuất
Được đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, kỹ năng lập kế hoạch/ quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm/ làm việc độc lập,...
Có 12 ngày phép năm, tham gia BHXH và bảo hiểm sức khỏe trị giá lên đến 200 triệu/ năm ngay sau thử việc
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Chế độ quà sinh nhật, lễ Tết, nghỉ mát, du lịch, liên hoan,... đầy đủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Xây dựng kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới, đề xuất chương trình khuyến mãi/ chiết khấu để phủ rộng mảng khách hàng

Quản lý khách hàng được bàn giao, chịu trách nhiệm liên hệ chăm sóc, tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty tới khách hàng

Chốt đơn hàng từ khách hàng mọi ngày và thông báo về đội làm đơn hàng

Dựa trên báo cáo doanh số hàng ngày, kinh doanh sẽ theo dõi tình trạng tiêu thụ của từng khách hàng

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động của cả công ty được thuận lợi

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thực phẩm,...

Có phương tiện đi lại, không ngại đi thị trường,

Ham học hỏi, hoạt bát, năng động, chủ động trong công việc

Ưu tiên các bạn đã làm ở môi trường nhà hàng, khách sạn, căng tin,...

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo nghiệp vụ

Tại Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 14 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên

