Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: không giới hạn Thử việc hưởng 100% lương + phụ cấp + thưởng (nếu có) Xét thưởng cuối năm và tăng lương hàng năm, đột xuất Được đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, kỹ năng lập kế hoạch/ quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm/ làm việc độc lập,... Có 12 ngày phép năm, tham gia BHXH và bảo hiểm sức khỏe trị giá lên đến 200 triệu/ năm ngay sau thử việc Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Chế độ quà sinh nhật, lễ Tết, nghỉ mát, du lịch, liên hoan,... đầy đủ, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Xây dựng kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới, đề xuất chương trình khuyến mãi/ chiết khấu để phủ rộng mảng khách hàng
Quản lý khách hàng được bàn giao, chịu trách nhiệm liên hệ chăm sóc, tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty tới khách hàng
Chốt đơn hàng từ khách hàng mọi ngày và thông báo về đội làm đơn hàng
Dựa trên báo cáo doanh số hàng ngày, kinh doanh sẽ theo dõi tình trạng tiêu thụ của từng khách hàng
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động của cả công ty được thuận lợi

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thực phẩm,...
Có phương tiện đi lại, không ngại đi thị trường,
Ham học hỏi, hoạt bát, năng động, chủ động trong công việc
Ưu tiên các bạn đã làm ở môi trường nhà hàng, khách sạn, căng tin,...
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo nghiệp vụ

Tại Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 14 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên

Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 16 Ngõ 318 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

