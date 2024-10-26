Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Thôn Chi Rông, Đức Trọng, Lâm Đồng, Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực xây dựng. Tiếp cận, tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng. Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp mặt trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Theo dõi, cập nhật thông tin về nhu cầu, thị trường và đối thủ cạnh tranh. Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty. Hỗ trợ các hoạt động khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Nắm vững kỹ năng bán hàng, kỹ năng xử lý tình huống. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi. Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, kỷ luật. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực xây dựng.

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.