Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thế Giới Đất Việt - Chi Nhánh Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 203 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng

Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm;

Thuyết phục khách hàng mua sản phẩm;

Theo dõi hoàn thiện hợp đồng cho khách hàng;

Theo dõi các đợt thanh toán của khách; Cập nhật thông tin phản hồi khách hàng kịp thời;

Lưu trữ dữ liệu khách hàng chính xác kịp thời theo đúng quy trình;

Báo cáo hoạt động hằng ngày.

Các công việc khác theo phân công của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

01 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Sale, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan sẽ là lợi thế, ưu tiên ngành Bất động sản; không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết vấn đề;

Kỹ năng sắp xếp công việc, quản lý thời gian

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thế Giới Đất Việt - Chi Nhánh Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: từ 8.000.000 đồng/tháng

Nhân viên thử việc không bị áp KPI, không áp doanh thu trong 2 tháng thử việc

Trong thời gian thử việc, nhân viên có phát sinh giao dịch sẽ được thưởng nóng thêm 10.000.000 đồng + hoa hồng theo sản phẩm.

Thu nhập trung bình 50.000.000 VNĐ – 100.000.000 VNĐ/1 tháng

Hỗ trợ chi phí Marketing: 2.000.000 – 5.000.000 đồng/dự án

Công ty hỗ trợ data chất lượng, được cung cấp mỗi ngày.

Được cấp hệ thống điện thoại, không tốn chi phí cước.

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật và các dịp đặc biệt

Thưởng nóng, thưởng thi đua, thưởng thâm niên, chuyên cần.

Được đào tạo miễn phí và liên tục các kỹ năng bán hàng, Marketing, chăm sóc khách hàng…

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được xét thăng cấp hàng quý

Tham gia chương trình hội thao, teambuilding hàng năm

Được hưởng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN khi ký hợp đồng lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thế Giới Đất Việt - Chi Nhánh Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin