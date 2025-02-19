Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 91 Hàm Nghi, Vĩnh Trung, Thanh Khê - 61 đường số 3, KDC City Land Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Quận Thanh Khê

Quản lý, chăm sóc, tìm kiếm và phát triển khách hàng kênh mình phụ trách, bao gồm các đối tượng khách hàng như: Rạp chiếu phim, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, trà sữa, bếp ăn công nghiệp,…

Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động bán hàng để đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng doanh thu, phát triển thương hiệu.

Truyền tải đúng các chính sách, thông tin sản phẩm, cam kết chất lượng dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Đáp ứng các yêu cầu của khách hàng (phản hồi, báo giá, điều chỉnh sản phẩm & dịch vụ, lên lịch hẹn…) và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.

Phối hợp với các BP kế toán, giao nhận, quản lý chất lượng trong việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin cho khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan việc thu hồi công nợ khách hàng.

Chịu trách nhiệm doanh số và báo cáo về toàn bộ hệ thống khách hàng của mình cho trưởng bộ phận.

Trình độ chuyên môn và lĩnh vực đào tạo: Cao đẳng trở lên, chuyên ngành QTKD/ Thương mại/ Công Nghệ Thực Phẩm

Có kinh nghiệm bán hàng 1 năm, ưu tiên kinh nghiệm với nhóm Khách hàng B2B (Horeca, catering,…)

Có kinh nghiệm trong mảng nguyên liệu thực phẩm, food service là một lợi thế.

Có kiến thức về dịch vụ chăm sóc khách hàng và sau bán hàng.

Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như MS Words, Excel, Powerpoint

Kỹ năng: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp

Phẩm chất cá nhân: Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ, chấp nhận đi công tác trong và ngoài nước, khả năng chịu áp lực cao.

Mức lương: Thỏa thuận

Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00 (Thứ Hai – Thứ Sáu), thứ bảy làm việc khi có phát sinh.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, không ngừng phát triển.

Được hưởng các quyền lợi về lương thưởng, phúc lợi… theo đúng Điều lệ và các Quy định của Công ty tương đương với chức danh này.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, phúc lợi theo quy định

