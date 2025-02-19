Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 91 Hàm Nghi, Vĩnh Trung, Thanh Khê

- 61 đường số 3, KDC City Land Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Quản lý, chăm sóc, tìm kiếm và phát triển khách hàng kênh mình phụ trách, bao gồm các đối tượng khách hàng như: Rạp chiếu phim, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, trà sữa, bếp ăn công nghiệp,…
Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động bán hàng để đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng doanh thu, phát triển thương hiệu.
Truyền tải đúng các chính sách, thông tin sản phẩm, cam kết chất lượng dịch vụ của công ty đến khách hàng.
Đáp ứng các yêu cầu của khách hàng (phản hồi, báo giá, điều chỉnh sản phẩm & dịch vụ, lên lịch hẹn…) và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.
Phối hợp với các BP kế toán, giao nhận, quản lý chất lượng trong việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin cho khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan việc thu hồi công nợ khách hàng.
Chịu trách nhiệm doanh số và báo cáo về toàn bộ hệ thống khách hàng của mình cho trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn và lĩnh vực đào tạo: Cao đẳng trở lên, chuyên ngành QTKD/ Thương mại/ Công Nghệ Thực Phẩm
Có kinh nghiệm bán hàng 1 năm, ưu tiên kinh nghiệm với nhóm Khách hàng B2B (Horeca, catering,…)
Có kinh nghiệm trong mảng nguyên liệu thực phẩm, food service là một lợi thế.
Có kiến thức về dịch vụ chăm sóc khách hàng và sau bán hàng.
Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như MS Words, Excel, Powerpoint
Kỹ năng: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp
Phẩm chất cá nhân: Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ, chấp nhận đi công tác trong và ngoài nước, khả năng chịu áp lực cao.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận
Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00 (Thứ Hai – Thứ Sáu), thứ bảy làm việc khi có phát sinh.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, không ngừng phát triển.
Được hưởng các quyền lợi về lương thưởng, phúc lợi… theo đúng Điều lệ và các Quy định của Công ty tương đương với chức danh này.
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, phúc lợi theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

