Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH CCG Consulting Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty TNHH CCG Consulting Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
Công Ty TNHH CCG Consulting Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, P.Võ Thị Sáu, Quận 3

- 240 Trần Nhân Tông, P. An Hải Bắc, Quận Sơn Trà

-Tận dụng nguồn dữ liệu khách hàng tiềm năng do công ty cung cấp để tiếp cận và tư vấn thông tin chi tiết về các chương trình di trú (Du học và định cư Canada/ Mỹ diện L1A , LB1C và EB5)
- Phản hồi thắc mắc của khách hàng qua nhiều kênh liên lạc (điện thoại, tin nhắn, email), đảm bảo thông tin rõ ràng, chính xác và chuyên nghiệp.
- Theo dõi, ghi nhận đánh giá và cập nhật phản hồi của khách hàng theo quy trình quản lý của công ty, đảm bảo mọi thông tin đều được xử lý kịp thời.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác và khách hàng, mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.
- Tham gia các buổi training để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng tư vấn.

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học.
- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales, chăm sóc khách hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực tư vấn định cư và du học Canada/Mỹ.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh.
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.
- Tính cách: Nhiệt tình, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực công việc.
- Ngoại hình: Dễ nhìn.
- Độ tuổi: 20-30 tuổi, nhanh nhẹn và hoạt bát.

- Thu nhập hấp dẫn: Mức lương cứng từ 8 triệu trở lên, cùng hoa hồng và thưởng doanh số hấp dẫn trên mỗi hợp đồng.
- Chế độ phúc lợi đầy đủ: Thưởng lễ, tết và lương tháng 13 cho nhân viên
- Nghỉ phép: 12 ngày phép/năm và các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
- Bảo hiểm: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động.
- Đào tạo và phát triển: Thường xuyên được đào tạo chuyên môn và có cơ hội tham gia công tác tại Canada.
- Cơ hội thăng tiến: Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.
- Môi trường làm việc: Thoáng mát, năng động, chịu học hỏi, được tham gia hội thảo cùng công ty.
-Thời gian làm việc: sáng 08h00-12h00, chiều 13h00-17h00, nghỉ chiều Thứ Bảy và ngày Chủ Nhật.
-Địa điểm làm việc:
*240 Trần Nhân Tông, P. An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
* hoặc - Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH CCG Consulting Việt Nam

Công Ty TNHH CCG Consulting Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 8, Phòng 803, 171 Võ Thị Sáu - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh.

