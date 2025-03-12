Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - Phụ trách toàn khu vực,Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa

- Giới thiệu sản phẩm của công ty tới các nhà thuốc, công ty dược, đại lý thuốc

- Xây dựng, phát triển và xác lập mối quan hệ với các chủ nhà thuốc, phòng khám, phòng mạch trên địa bàn được phân chia.

- Báo cáo kết quả công việc và xây dựng, đóng góp ý kiến cho quản lý

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

- Các khu vực cần tuyển Gấp: ( Ứng viên được lựa chọn khu vực làm việc gần khu vực sinh sống để thuận tiện làm việc)

- Nam, Nữ giới. Độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi ( Ưu tiên ứng viên trẻ )

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Bán hàng, Marketing, Dược và các ngành liên quan

- Thông thạo vi tính văn phòng. Chăm chỉ, yêu thích kinh doanh, giao tiếp tốt.

- Có Giấy phép lái xe máy, có dung tích xi lanh từ trên 50 cm3

- Có thể đi công tác xa. (Không thường xuyên)

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8 - 25 triệu (Tùy theo năng lực của ứng viên)

- Thu nhập gồm : Lương cơ bản + hoa hồng + phụ cấp mỗi ngày khi công tác tại thị trường phụ trách

- Được hưởng phụ cấp khi đi công tác tỉnh

- Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/7, BHXH, BHYT, BHTN theo luật định

- Được đào tạo bài bản về kiến thức sản phẩm và kỹ năng làm việc

- Được hưởng lương tháng 13, thưởng năm,...

- Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc

- Và các chế độ khác, sẽ được trao đổi cụ thể lúc phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.