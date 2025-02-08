Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Sống Hữu Cơ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Sunny Spa, 16/78 Đông Bắc, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Kinh doanh hàng xuất nhập khẩu, thực phẩm sạch.

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện hữu và tìm kiếm, mở rộng khách hàng mới;

Xây dựng kế hoạch bán hàng & thực hiện bán hàng đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

Đàm phán, thực hiện và theo dõi hợp đồng khách hàng;

Xử lý, điều phối, kiểm soát, quản lý hàng và đơn hàng phụ trách. Kết hợp kế toán thu hồi công nợ;

Phối hợp xây dựng, đề xuất các biện pháp, chương trình marketing nhằm đẩy mạnh kinh doanh;

Triển khai các chương trình khuyến mãi đến khách hàng, thực hiện các chính sách ưu đãi đến khách hàng.

Chăm sóc các khách hàng hiện có, khách hàng hàng tiềm năng của Công ty.

Thực hiện báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp và ban lãnh đạo công ty theo yêu cầu.

Tham gia các hoạt động bán hàng của Công ty (triễn lãm, hội chợ, hoạt động marketing …)

Báo cáo, phân tích và đánh giá hoạt động bán hàng và các công việc khác liên quan.

Có ít nhất1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong nghành thực phẩm, bán lẻ online.

Có khả năng phân tích, linh hoạt và đàm phán tốt. Có tinh thần trách nhiệm cao.

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, ứng xử tốt đúng chuẩn mực.

Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực cao

Chủ động trong công việc, hỗ trợ đồng nghiệp và có ý thức tốt trong việc chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong nghành thực phẩm, bán lẻ online.

Có khả năng phân tích, linh hoạt và đàm phán tốt. Có tinh thần trách nhiệm cao.

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, ứng xử tốt đúng chuẩn mực.

Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực cao

Chủ động trong công việc, hỗ trợ đồng nghiệp và có ý thức tốt trong việc chăm sóc khách hàng.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

Thời gian làm việc giờ: từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Thu nhập: Từ 10,000,000 đ - 25,000,000 đ (Lương cứng + KPIs + Phụ cấp + thưởng % doanh số)

Được cấp phát máy tính;

Được làm việc trong môi trường lao động trẻ, năng động, cơ hội cọ sát thực tế & phát triển chuyên môn;

Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ tết, hiếu, hỉ, sinh nhật và tham gia các hoạt động tập thể;

Tham gia đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty;

Tăng lương định kỳ. Xét duyệt tăng trước thời hạn khi có thành tích xuất sắc.

Tham gia các chương trình du lịch, teambuilding hàng năm.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Sống Hữu Cơ Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc giờ: từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Thu nhập: Từ 10,000,000 đ - 25,000,000 đ (Lương cứng + KPIs + Phụ cấp + thưởng % doanh số)

Được cấp phát máy tính;

Được làm việc trong môi trường lao động trẻ, năng động, cơ hội cọ sát thực tế & phát triển chuyên môn;

Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ tết, hiếu, hỉ, sinh nhật và tham gia các hoạt động tập thể;

Tham gia đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty;

Tăng lương định kỳ. Xét duyệt tăng trước thời hạn khi có thành tích xuất sắc.

Tham gia các chương trình du lịch, teambuilding hàng năm.

Ngành nghề: Y tế / Chăm sóc sức khỏe, Thực phẩm & Đồ uống, Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Sống Hữu Cơ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin