Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Danco Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Danco Sài Gòn
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, xăng xe,...
- Lương Tháng 13, 14, BHXH và thưởng các ngày lễ; Tết.
- Lương từ 8 triệu, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
-Liên hệ khách hàng
-Tư vấn, giới thiệu sản phẩm (mặt hàng: gạch ốp lát)
-Báo giá, giải đáp thắc mắc của khách hàng
-Chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt và có khả năng thuyết phục khách hàng.
-Có khả năng làm việc nhóm, chịu áp lực, ham học hỏi và có tư duy thoáng.
-Chăm chỉ cẩn thận và chịu khó và cam kết gắn bó lâu dài.
-Có khả năng làm việc nhóm, chịu áp lực, ham học hỏi và có tư duy thoáng.
-Chăm chỉ cẩn thận và chịu khó và cam kết gắn bó lâu dài.
Tại Công ty CP Danco Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Danco Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI