Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Danco Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, xăng xe,... - Lương Tháng 13, 14, BHXH và thưởng các ngày lễ; Tết. - Lương từ 8 triệu, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

-Liên hệ khách hàng

-Tư vấn, giới thiệu sản phẩm (mặt hàng: gạch ốp lát)

-Báo giá, giải đáp thắc mắc của khách hàng

-Chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt và có khả năng thuyết phục khách hàng.

-Có khả năng làm việc nhóm, chịu áp lực, ham học hỏi và có tư duy thoáng.

-Chăm chỉ cẩn thận và chịu khó và cam kết gắn bó lâu dài.

Tại Công ty CP Danco Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Danco Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin