Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Có lương cứng + Lương doanh số Được đào tạo, học việc miễn phí, kiến thức nghành thể thao và kỹ năng bán hàng Thưởng Tết, Lễ + Lương tháng 13 theo qui định Đóng BHXH, BH Y Tế,.. theo qui định Team buiding 1 năm 1 lần cùng công ty Cơ hội xét duyệt trở thành Trưởng phòng kinh doanh ( Tuỳ năng lực), Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Nhận lại data khách hàng cũ, đơn hàng từ khách của công ty, chăm sóc, theo dõi, chốt đơn ( Mặt hàng bóng đá, bóng rổ, phụ kiện thể thao, vợt và các sản phẩm bộ môn pickleball)
Tìm kiếm, mở rộng khách hàng trong khu vực được giao ( Thành phố Hồ Chí Minh & các tỉnh miền Tây, miền Đông, Tây Nguyên và các khu vực lân cận)
Thăm hỏi, gửi chương trình khuyến mãi tháng, sản phẩm mới đến khách hàng thuộc khu vực phụ trách ( Đến trực tiếp cửa hàng, trao đổi qua Zalo, tin nhắn,...)
Theo dõi và thu hồi công nợ đơn hàng cá nhân phụ trách
Có thể đi công tác tỉnh 1-2 lần/ tháng ( Chi phí đi lại, xăng xe,.. công ty chi trả)
Hỗ trợ xây dựng marketing
Hỗ trợ một số công việc có liên quan theo yêu cầu của cấp trên ( Báo cáo kết quả, thông tin thu về từ thị trường, báo cáo - lập kế hoạch công việc theo tuần,...)
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng đàm phám, giao tiếp tốt
Am hiểu về nghành thể thao, các bộ môn thể thao là một điểm cộng
Kiên trì, nhiệt tình, trung thực trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 3.5 - 4 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
