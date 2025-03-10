Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Có lương cứng + Lương doanh số Được đào tạo, học việc miễn phí, kiến thức nghành thể thao và kỹ năng bán hàng Thưởng Tết, Lễ + Lương tháng 13 theo qui định Đóng BHXH, BH Y Tế,.. theo qui định Team buiding 1 năm 1 lần cùng công ty Cơ hội xét duyệt trở thành Trưởng phòng kinh doanh ( Tuỳ năng lực), Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Nhận lại data khách hàng cũ, đơn hàng từ khách của công ty, chăm sóc, theo dõi, chốt đơn ( Mặt hàng bóng đá, bóng rổ, phụ kiện thể thao, vợt và các sản phẩm bộ môn pickleball)

Tìm kiếm, mở rộng khách hàng trong khu vực được giao ( Thành phố Hồ Chí Minh & các tỉnh miền Tây, miền Đông, Tây Nguyên và các khu vực lân cận)

Thăm hỏi, gửi chương trình khuyến mãi tháng, sản phẩm mới đến khách hàng thuộc khu vực phụ trách ( Đến trực tiếp cửa hàng, trao đổi qua Zalo, tin nhắn,...)

Theo dõi và thu hồi công nợ đơn hàng cá nhân phụ trách

Có thể đi công tác tỉnh 1-2 lần/ tháng ( Chi phí đi lại, xăng xe,.. công ty chi trả)

Hỗ trợ xây dựng marketing

Hỗ trợ một số công việc có liên quan theo yêu cầu của cấp trên ( Báo cáo kết quả, thông tin thu về từ thị trường, báo cáo - lập kế hoạch công việc theo tuần,...)

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Sales từ 2 năm trở lên ( Buôn bán, kinh doanh, nhân viên bán hàng,...)

Khả năng đàm phám, giao tiếp tốt

Am hiểu về nghành thể thao, các bộ môn thể thao là một điểm cộng

Kiên trì, nhiệt tình, trung thực trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 13.5 triệu VND

Lương cứng: 3.5 - 4 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM

