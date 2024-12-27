Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC SAO KHUÊ QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Teambuilding, Hội thao, Company trip, Lunch with leader, YEP, Sinh nhật Công ty, các hoạt động từ thiện cộng đồng... Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia training và nắm vững kiến thức sản phẩm của công ty

Chủ động tìm kiếm, xây dựng các mối quan hệ với các khách hàng trong nước và trên thị trường quốc tế đang có nhu cầu sử dụng các dịch vụ dịch thuật, khóa học, đào tạo... thiết lập quan hệ và tư vấn bán hàng.

Quản lý triển khai hợp đồng phụ trách, theo dõi công nợ, thanh toán hợp đồng

Lập kế hoạch làm việc, báo cáo kết quả thực hiện công việc theo quy định của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh tế, marketing, ...

Kinh nghiệm 01 năm trở lên tại vị trí tương đương.

Thành thạo tiếng Anh, biết thêm ngoại ngữ khác là lợi thế

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, ngôn ngữ.

Kỹ năng quản lý công việc, quản lý thời gian.

Có sự yêu thích với kinh doanh, bán hàng và có tham vọng.

Có khả năng làm việc nhóm cũng như độc lập, biết phân tích đánh giá đối thủ cạnh tranh và thị trường.

Giới tính: Nữ/ Nam. Ngoại hình ưa nhìn.

Tuổi: từ 25-40.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC SAO KHUÊ QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC SAO KHUÊ QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin