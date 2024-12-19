Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 394B Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

– Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng tiềm năng dựa trên các mối quan hệ cá nhân và dữ liệu khách hàng của Công ty

– Tư vấn cho khách hàng các dịch vụ/ sản phẩm của công ty.

– Gặp gỡ, thuyết phục khách hàng lựa chọn dịch vụ của công ty.

– Giải quyết nhanh, dứt điểm các thông tin phản hồi, thắc mắc, phàn nàn của khách hàng về chất lượng dịch vụ, phương tiện

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành, Tổ chức sự kiện, Luật

- Có kinh nghiệm Sales, marketing khai thác khách hàng, có hiểu biết về du lịch lữ hành, vận chuyển hành khách, mua bán xe ô tô

- Ưu tiên ứng viên có ngoại hình, ngoại ngữ

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO Thì Được Hưởng Những Gì

– Được Công ty cấp công cụ dụng cụ để làm việc

– Tham gia các chế độ bảo hiểm XH, TN, YT theo quy định hiện hành

– Thưởng các ngày lễ tết, thưởng đột xuất theo năng lực

– Thưởng sinh nhật, cưới hỏi từ quỹ Công đoàn và Công ty

– Tham gia nhiều chương trình du lịch trong và ngoài nước

– Được tạo điều kiện tham gia nhiều chương trình đào tạo, phát triển chuyên môn

– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, chú trọng phát triển con người

– Nhiều cơ hội thăng tiến cho các ứng viên năng động, giỏi chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin