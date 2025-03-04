Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- B3/21 Quốc lộ 1A, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 15 Triệu

• Tìm kiếm Khách hàng mới trong dữ liệu của Công ty cung cấp.
• Giải đáp, tư vấn, hướng dẫn cho Khách hàng về các dịch vụ môi trường của Công ty.
• Lên phương án, lập báo giá, soạn thảo hợp đồng.
• Theo sát Khách hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác triển khai hợp đồng cho đến khi kết thúc.
• Thực hiện báo cáo công việc hàng ngày theo form mẫu.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu thích kinh doanh
• Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi nhận việc.
• Thành thạo: Tin học văn phòng, email, internet.
• Có tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật tốt, chịu được áp lực công việc.
• Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày (từ 8h00 đến 17h00), làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và hai ngày thứ 7 trong tháng.

Tại CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng năng suất (khi phỏng vấn sẽ trao đổi kỹ hơn).
• Xét tăng lương ít nhất 1 lần/năm
• Có cơ hội thăng tiến.
• Cấp điện thoại, sim trả sau để thuận tiện trong quá trình làm việc.
• Bảo hiểm và các chế độ khác của Công ty theo Luật lao động.
• Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
• Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và kiến thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA

CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 118/22/2 đường số 6, khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

