Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần XNK TNT Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 49 Nhơn Hòa 17, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

– Đại diện thương mại cho Công ty Quản lý giao dịch, thúc đẩy doanh số hệ thống khách hàng ở khu vực từ 2 đến 3 tỉnh.

– Làm việc trong lĩnh vực máy móc cơ khí, công nghiệp như: máy hàn, máy khoan, máy mài, máy cắt, bơm nước, phát điện,……

– Quản lý hệ thống khách hàng cũ theo data có sẵn, tìm kiếm và phát triển thêm khách hàng mới.

– Làm việc qua điện thoại tại văn phòng và trực tiếp với khách hàng qua những chuyến đi công tác.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam/Nữ từ 21 – 28 tuổi.

– Tư chất tốt, đạo đức tốt.

– Không yêu cầu Kinh nghiệm.

– Tốt nghiệp ĐH,CĐ chuyên ngành QTKD, Marketing, khối kinh tế…

– Nhanh hẹn, chủ động, giao tiếp tốt, biết đàm phán, có khả năng tổng hợp, phân tích và khả năng giải quyết tình huống tốt. Chịu được áp lực công việc.

– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt

Tại Công Ty Cổ Phần XNK TNT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập : 10.000.000 – 25.000.000 VNĐ (có lương cơ bản).

– Nghỉ từ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật.

– Phúc lợi: đầy đủ theo quy định của Luật Lao động Việt Nam (BHXH,BHY, phép năm, ốm đau,..)

– Thưởng lễ, thưởng tết.

– Thưởng quý nếu hoàn thành xuất sắc công việc.

– Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kĩ năng và chuyên môn.

– Tham gia tiệc nhân viên 1 lần / năm và các hoạt động xã hội, phong trào của tập đoàn.

– Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn tại môi trường chuyên nghiệp: quy trình đánh giá, xem xét tăng lương, thăng tiến, cấp bậc rõ ràng: Nhân viên thử việc –> Chuyên viên Bán hàng –> Quản lý Khu vực –> Phó phòng Kd –> TP Kinh doanh –> Giám đốc chi nhánh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần XNK TNT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin