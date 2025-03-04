Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Khu Công Nghiệp Amata, Bien Hoa, Đồng Nai

- Quận 9, Hồ Chí Minh, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại sơn cao cấp, dùng sơn trên sản phẩm nhựa và kim loại; Sản xuất các loại mực.. tại KCN Amata, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. (có xe đưa rước từ TP.HCM)
- Thiết lập chiến lượt kinh doanh
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng
- Quản lý nội bộ
- Đối ứng công tác trong và ngoài nước

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học kế toán, tài chính, marketing hoặc những lĩnh vực liên quan
- Giới tính: Nam/Nữ ~ 30 tuổi
- Tiếng Nhật giao tiếp thành thạo tương đương N2, tiếng Anh giao tiếp phổ thông
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý
- Năng lực quản lý, khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đào tạo, huấn luyện
- Kỹ năng sử dụng Word, excel, powerpoint...

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc từ 8h00 - 17h00, từ thứ hai tới thứ sáu
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động
- Được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24
- Tổ chức các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí, tiệc cuối năm
- Cá nhân có thành tích xuất sắc được hưởng chế độ ưu đãi: thăng chức, nâng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

