Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PHƯƠNG NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - KCN Minh Đức, Xã Bạch Sam, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 30 Triệu

• Tìm kiếm, mở rộng khách hàng trong lĩnh vực sơn công nghiệp, đặc biệt là các nhà máy sản xuất kết cấu thép và sàn bê tông.

• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm sơn Alkyd và sơn Epoxy đến khách hàng.

• Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ kinh doanh.

• Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng.

• Theo dõi đơn hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.

• Báo cáo công việc định kỳ cho cấp trên.

• Thường xuyên di chuyển gặp tiếp khách hàng

• Địa điểm làm việc: KCN Minh Đức, Xã Bạch Sam, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ, tuổi từ 22-35.

• Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, hóa học hoặc các ngành liên quan.

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh sơn công nghiệp là một lợi thế.

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

• Chăm chỉ, trung thực, có tinh thần cầu tiến và trách nhiệm cao trong công việc.

• Có khả năng đi công tác khi cần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 8-12 triệu/tháng + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số (thu nhập không giới hạn)

• Thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

• Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và thị trường.

• Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý kinh doanh.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PHƯƠNG NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin