Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ An Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ An Phúc
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ An Phúc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- LK21

- 16 (19) KĐT mới Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Lên kế hoạch bán hàng, tìm kiếm nguồn khách hàng: Các nhà thầu, bệnh viện, phòng khám tư nhân/ công lập các sản phẩm thiết bị y tế của công ty cung cấp về các mảng: Xét nghiệm, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh, hóa chất và vật tư tiêu hao ....
+ Xây dựng quan hệ và phát triển hệ thống bán hàng.
+ Xây dựng phương án, tư vấn về kỹ thuật cho khách hàng.
+ Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
+ Thực hiện các công việc khác của Phòng kinh doanh.
+ Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành như Điện tử y sinh, sinh học phân tử, hóa học, vật lý ...
+ Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở các vị trí tương đương, học chuyên ngành các mảng: vật tư y tế/ thiết bị y tế/ vật tư tiêu hao kênh tư nhân/ công lập
+ Sử dụng tốt tin học văn phòng.
+ Có khả năng phân tích đánh giá, trách nhiệm, nhiệt tình, năng động
+ Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực, ưu tiên có khả năng đi công tác tỉnh

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ An Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương net theo thỏa thuận (theo năng lực và không giới hạn thu nhập)
+ Công ty đóng bảo hiểm xã hội
+ Các khoản phúc lợi khác, sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, sinh con, người thân ốm, hiếu, hỉ, ngày Lễ Tết,...
+ Du lịch hàng năm
+ Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
+ Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ An Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: LK21-16(19), Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

