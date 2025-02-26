Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Timex làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - 113 Hoàng Thế Thiện, Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, mở rộng, tạo kết nối, duy trì & phát triển mối quan hệ với các khách hàng, đại lý nước ngoài trong các hiệp hội, Networks trên toàn thế giới.

Thực hiện chào bán các dịch vụ giao nhận vận tải và tiếp vận của công ty với đại lý nước ngoài. Hỗ trợ và tư vấn các giải pháp tối ưu cho khách hàng & đại lý nước ngoài.

Sắp xếp, cập nhật thông tin lô hàng, phối hợp xử lý & giải quyết các vấn liên quan đến lô hàng cho khách hàng, đại lý nước ngoài một cách thỏa đáng, hợp tình, hợp lý.

Hỗ trợ kiểm tra chi phí cho các lô hàng cần cung cấp dịch vụ tại nước ngoài (Overseas Pricing)

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Logistics, Kinh tế vận tải, Ngoại thương,...

Tiếng Trung thành thạo

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương trên 1 năm tại các Công ty Logistics & Forwarder.

Kĩ năng đàm phán, thuyết phục tốt

Nhanh nhẹn, có niềm đam mê với công việc, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Timex Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (7-10tr/tháng) + Lương KPI (Thu nhập không giới hạn)

Đóng BHXH, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Thưởng tháng 13, 14, thưởng Lễ Tết (8/3, 30/4-1/5, 2/9,...)

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Du lịch hàng năm

Review tăng lương hàng năm

