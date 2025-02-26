Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Timex làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Timex
- Hải Phòng:
- 113 Hoàng Thế Thiện, Hải An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, mở rộng, tạo kết nối, duy trì & phát triển mối quan hệ với các khách hàng, đại lý nước ngoài trong các hiệp hội, Networks trên toàn thế giới.
Thực hiện chào bán các dịch vụ giao nhận vận tải và tiếp vận của công ty với đại lý nước ngoài. Hỗ trợ và tư vấn các giải pháp tối ưu cho khách hàng & đại lý nước ngoài.
Sắp xếp, cập nhật thông tin lô hàng, phối hợp xử lý & giải quyết các vấn liên quan đến lô hàng cho khách hàng, đại lý nước ngoài một cách thỏa đáng, hợp tình, hợp lý.
Hỗ trợ kiểm tra chi phí cho các lô hàng cần cung cấp dịch vụ tại nước ngoài (Overseas Pricing)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung thành thạo
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương trên 1 năm tại các Công ty Logistics & Forwarder.
Kĩ năng đàm phán, thuyết phục tốt
Nhanh nhẹn, có niềm đam mê với công việc, có trách nhiệm với công việc.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Timex Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Thưởng tháng 13, 14, thưởng Lễ Tết (8/3, 30/4-1/5, 2/9,...)
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.
Du lịch hàng năm
Review tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Timex
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
