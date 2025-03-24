Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hữu Toàn Group - Chi Nhánh Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa BlueSky 3, 1 Bạch Đằng, phường 2 - 5/219 đường Thủ Khoa Huân, Thuận Giao, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. THỰC HIỆN BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA

- Thực hiện kiểm tra, xác định lỗi, nguyên nhân của sản phẩm.

- Khắc phục sự cố và sửa chữa các sự cố kỹ thuật, đảm bảo thiết bị vận hành tốt cho khách hàng.

- Tham gia bảo trì, bảo dưỡng định kỳ sản phẩm tại địa điểm của khách hàng.

- Tư vấn cho khách hàng các giải pháp sửa chữa tối ưu nhất.

- Truyền đạt lại cho sales và nội bộ các yêu cầu, phản hồi từ khách hàng trong quá trình sửa chữa.

2. TƯ VẤN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT

- Đọc hiểu bản vẽ, tài liệu kỹ thuật.

- Đưa ra các thông tin tư vấn cho sales và đội ngũ kỹ thuật nội bộ để xử lý các lỗi kỹ thuật liên quan đến máy phát điện và các thiết bị khác.

- Tham gia các khóa training của các nhà cung cấp phụ kiện chính.

- Training, cập nhật cho nội bộ các kiến thức mới từ nhà cung cấp phụ kiện chính.

- Thực hiện các báo cáo về quá trình sửa chữa và tình trạng hoạt động, vận hành của sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng đại học hoặc cao đẳng kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật ô tô.

- Cơ hội cho các bạn trẻ, mới tốt nghiệp có đam mê tìm tòi về sửa chữa động cơ diesel.

- Kiến thức cơ bản về máy phát điện, động cơ diesel

- Có kinh nghiệm về một trong các lĩnh vực sau là điểm cộng: Lắp đặt, vận hành, sửa chữa các loại động cơ diesel, hệ thống điện.

- Kỹ năng máy tính (Work, Excel)

- Tiếng Anh: tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

- Chủ động, ham học hỏi, chịu khó, nhiệt tình.

- Sẵn sàng đi công tác trong nước và hoạt động training ở nước ngoài.

Tại Công Ty TNHH Hữu Toàn Group - Chi Nhánh Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

- Bảo hiểm sức khỏe 24/7

- Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại

- Thời gian làm việc linh hoạt, nghỉ phép 14 ngày/năm

- Môi trường làm việc cởi mở và năng động, trao quyền cho người trẻ, khuyến khích trao đổi ý tưởng ở mọi cấp, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng.

- Cơ hội được đào tạo, trau dồi kỹ năng từ đội ngũ có kinh nghiệm lâu năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hữu Toàn Group - Chi Nhánh Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.