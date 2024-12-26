Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai hoạt động bán hàng

Tìm kiếm các khách hàng mới/ Khách hàng tiềm năng tư vấn các giải pháp, sản phẩm và/hoặc dịch vụ phù hợp với các quy định, quy trình và thẩm quyền

Sử dụng hệ thống quản lý khách hàng/ quản lý bán hàng và các hệ thống khác để lập báo cáo/theo dõi hồ sơ khách hàng.

Giám sát việc triển khai bán hàng và theo dõi kết quả, đồng thời thực hiện một số hoạt động kiểm soát sau với khách hàng

Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hoạt động bán hàng:

Phối hợp với các đơn vị/ phòng thuộc dịch vụ khách hàng, giao dịch để hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng như mở thẻ, gửi tiền, v.v.

Phối hợp với các đơn vị Hội sở như kiểm soát sau vay/quản trị rủi ro/ thu hồi nợ thực hiện các hoạt động kiểm soát rủi ro/ thu hồi nợ đối với các khách hàng được giao quản lý theo đúng quy trình và thẩm quyền

Tuân thủ kỷ luật kinh doanh:

Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo/ huấn luyện về sản phẩm, quy trình tín dụng, quản lý sau vay và quản trị rủi ro tín dụng/ khách hàng

Các công việc khác:

Thực hiện các hoạt động hành chính, báo cáo theo quy định của đơn vị và yêu cầu của quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ Học vấn

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành có liên quan như kinh tế, tài chính, ngân hàng

Các Kinh nghiệm liên quan

Tối thiểu 1 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ

Kiến thức/ Chuyên môn có liên Quan

Có hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng/ tài chính dành cho Khách hàng cá nhân

Hiểu biết và sử dụng được phần mềm quản lý thông tin khách hàng;

Am hiểu về quy trình/ thủ tục cơ bản/chuẩn cung cấp các sản phẩm tín dụng/ ngân hàng

Các Kỹ Năng

Kỹ năng đàm phán

Kỹ năng bán hàng

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng thuyết trình

Các năng lực khác

Quản lý và phát triển các mối quan hệ/ danh mục khách hàng;

Lập kế hoạch và tự quản lý thời gian/ công việc (Tự quản lý và làm việc độc lập).

Tìm kiếm, tổng hợp và phân tích thông tin.

Giao tiếp hiệu quả (trực tiếp và qua email).

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực

Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ

Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc

Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác

Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí

Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Cách Thức Ứng Tuyển

