Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang:

- Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai hoạt động bán hàng
Tìm kiếm các khách hàng mới/ Khách hàng tiềm năng tư vấn các giải pháp, sản phẩm và/hoặc dịch vụ phù hợp với các quy định, quy trình và thẩm quyền
Sử dụng hệ thống quản lý khách hàng/ quản lý bán hàng và các hệ thống khác để lập báo cáo/theo dõi hồ sơ khách hàng.
Giám sát việc triển khai bán hàng và theo dõi kết quả, đồng thời thực hiện một số hoạt động kiểm soát sau với khách hàng
Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hoạt động bán hàng:
Phối hợp với các đơn vị/ phòng thuộc dịch vụ khách hàng, giao dịch để hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng như mở thẻ, gửi tiền, v.v.
Phối hợp với các đơn vị Hội sở như kiểm soát sau vay/quản trị rủi ro/ thu hồi nợ thực hiện các hoạt động kiểm soát rủi ro/ thu hồi nợ đối với các khách hàng được giao quản lý theo đúng quy trình và thẩm quyền
Tuân thủ kỷ luật kinh doanh:
Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo/ huấn luyện về sản phẩm, quy trình tín dụng, quản lý sau vay và quản trị rủi ro tín dụng/ khách hàng
Các công việc khác:
Thực hiện các hoạt động hành chính, báo cáo theo quy định của đơn vị và yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Học vấn
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành có liên quan như kinh tế, tài chính, ngân hàng
Các Kinh nghiệm liên quan
Tối thiểu 1 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ
Kiến thức/ Chuyên môn có liên Quan
Có hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng/ tài chính dành cho Khách hàng cá nhân
Hiểu biết và sử dụng được phần mềm quản lý thông tin khách hàng;
Am hiểu về quy trình/ thủ tục cơ bản/chuẩn cung cấp các sản phẩm tín dụng/ ngân hàng
Các Kỹ Năng
Kỹ năng đàm phán
Kỹ năng bán hàng
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng thuyết trình
Các năng lực khác
Quản lý và phát triển các mối quan hệ/ danh mục khách hàng;
Lập kế hoạch và tự quản lý thời gian/ công việc (Tự quản lý và làm việc độc lập).
Tìm kiếm, tổng hợp và phân tích thông tin.
Giao tiếp hiệu quả (trực tiếp và qua email).

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

