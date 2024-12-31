Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kova làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kova làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kova
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kova

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kova

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Gia Lai:

- Gia Lai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Triển khai kế hoạch kinh doanh nhằm mở rộng khách hàng, tăng tỷ lệ doanh thu/ khách hàng và đảm bảo độ bao phủ của sản phẩm trong khu vực
2/ Tiếp nhận chỉ tiêu kinh doanh tại khu vực quản lý, đảm bảo đội ngũ sale đạt được chỉ tiêu kinh doanh đã được giao
3/ Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng bền chặt, giải quyết hoặc đề xuất hỗ trợ giải quyết với Nhà phân phối những khó khăn về kinh doanh, nhân sự, hàng hóa, vv..
4/ Tổng hợp các báo cáo kết thúc chu kỳ, tháng, quý, năm
5/ Xác định thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường, cập nhật tình hình đối thủ và sản phẩm mới, đề xuất phương án hành động.
6/ Phối hợp thực hiện các chương trình marketing/ CSKH theo kế hoạch
7/ Đảm bảo đạt doanh số bán hàng tại khu vực được giao: Sell-In của Nhà Phân Phối, Sell-Out của đội ngũ Sale Rep, hoạt động trưng bày sản phẩm tại điểm bán.
8/ Truyền thông và giám sát hoàn thành triệt để các chương trình/ chính sách bán hàng cho đội ngũ Nhân viên kinh doanh và NPP/ Đại lý
9/ Kiểm soát tình trạng máy móc, thiết bị, POSM, TOT của KOVA tại NPP và cửa hàng trong vùng, đảm bảo tình trạng hoạt động tốt. Đề xuất cấp mới, sửa chữa hoặc hỗ trợ NPP theo chính sách của Công ty tới quản lý
10/ Giải quyết nhanh chóng tất cả các khiếu nại (khách hàng, nhân viên,…), Giải quyết các phát sinh, các nguy cơ gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, uy tín và thương hiệu Công ty
11/ Phối hợp tuyển dụng, huấn luyện đào tạo và phát triển năng lực cho đội ngũ nhân viên, Đảm bảo tỉ lệ hiệu quả nguồn nhân lực và doanh thu của khu vực, số lượng ứng viên thay thế và tuyển mới đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho tình hình và mục tiêu kinh doanh của khu vực
1/ Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành QTKD, Marketing, Kinh tế.
2/ Số năm kinh nghiệm: Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, kinh nghiệm trong giám sát chuỗi NPP/ đại lý.
3/ Kỹ năng Anh văn: giao tiếp
4/ Kỹ năng vi tính: MS Office
5/ Phẩm chất cá nhân: Yêu thích kinh doanh, có kỹ năng quản lý đội nhóm
6/ Yêu cầu khác: Quản trị mục tiêu, Lập kế hoạch, Làm việc nhóm, ,Kỹ năng giao tiếp, trình bày
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Gia LaiKon Tum

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành QTKD, Marketing, Kinh tế.
2/ Số năm kinh nghiệm: Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, kinh nghiệm trong giám sát chuỗi NPP/ đại lý.
3/ Kỹ năng Anh văn: giao tiếp
4/ Kỹ năng vi tính: MS Office
5/ Phẩm chất cá nhân: Yêu thích kinh doanh, có kỹ năng quản lý đội nhóm
6/ Yêu cầu khác: Quản trị mục tiêu, Lập kế hoạch, Làm việc nhóm, ,Kỹ năng giao tiếp, trình bày

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kova Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kova

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kova

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 92G-92H Nguyên Hữu Cảnh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

