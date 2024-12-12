Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Đầu Tư Phương Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Chủ động tìm kiếm, xây dựng và phát triển mối quan hệ với Khách hàng: Công ty Công Nghệ Thông tin, Nhà thầu, Chủ đầu tư Bất Động Sản, Trường học, Doanh nghiệp, Nhà máy, ...

Xây dựng kế hoạch, phương án và chiến lược kinh doanh

Chủ động trong việc lên phương án, hỗ trợ, hoàn thiện dự án, hỗ trợ khách hàng

Kiểm soát công nợ

Thực hiện các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của BGĐ

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ỨNG VIÊN

Ưu tiên ứng viên từ 25-35 tuổi

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm kinh doanh hỗ trợ dự án về các thiết bị Smarthome

Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác Khách hàng: công ty Công Nghệ Thông tin, Nhà thầu, Chủ đầu tư Bất Động Sản, Trường học, Doanh nghiệp, Nhà máy, ...

Đọc hiểu các sơ đồ nguyên lý cơ bản của hệ thống IT, ELV

Có khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng

Tinh thần cầu tiến và đam mê với lĩnh vực dự án

Chủ động và có trách nhiệm với công việc

Có thể đi công tác

Tại Công ty CP Đầu Tư Phương Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: thỏa thuận (thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường)

Hoa hồng, thưởng doanh số, thưởng quý, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng cá nhân tiên tiến, xuất sắc.. theo KPI tự đăng ký và mức thu nhập tương ứng. Thu nhập 30-100 triệu/tháng

Hỗ trợ chi phí công tác, điện thoại, chế độ ngày phép, sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, [protected info] thời gian thử việc

Nghỉ mát, du lịch, kick off, team building,...

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (Đào tạo kỹ năng mềm và đào tạo sản phẩm với chuyên gia hãng,...)

Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển & thăng tiến

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Vui lòng nộp CV vào

Email: [protected info]

Điện thoại: [protected info] (Ms Vân)

Địa chỉ miền Bắc:Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ miền Nam:412/4 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM

Thời gian làm việc:

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:30)

Thứ 7 làm việc online

Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay phía dưới đây.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu Tư Phương Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.