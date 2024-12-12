Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Đầu Tư Phương Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Đầu Tư Phương Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chủ động tìm kiếm, xây dựng và phát triển mối quan hệ với Khách hàng: Công ty Công Nghệ Thông tin, Nhà thầu, Chủ đầu tư Bất Động Sản, Trường học, Doanh nghiệp, Nhà máy, ...
Xây dựng kế hoạch, phương án và chiến lược kinh doanh
Chủ động trong việc lên phương án, hỗ trợ, hoàn thiện dự án, hỗ trợ khách hàng
Kiểm soát công nợ
Thực hiện các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của BGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
ỨNG VIÊN
Ưu tiên ứng viên từ 25-35 tuổi
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm kinh doanh hỗ trợ dự án về các thiết bị Smarthome
Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác Khách hàng: công ty Công Nghệ Thông tin, Nhà thầu, Chủ đầu tư Bất Động Sản, Trường học, Doanh nghiệp, Nhà máy, ...
Đọc hiểu các sơ đồ nguyên lý cơ bản của hệ thống IT, ELV
Có khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng
Tinh thần cầu tiến và đam mê với lĩnh vực dự án
Chủ động và có trách nhiệm với công việc
Có thể đi công tác
Tại Công ty CP Đầu Tư Phương Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: thỏa thuận (thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường)
Hoa hồng, thưởng doanh số, thưởng quý, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng cá nhân tiên tiến, xuất sắc.. theo KPI tự đăng ký và mức thu nhập tương ứng. Thu nhập 30-100 triệu/tháng
Hỗ trợ chi phí công tác, điện thoại, chế độ ngày phép, sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, [protected info] thời gian thử việc
Nghỉ mát, du lịch, kick off, team building,...
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (Đào tạo kỹ năng mềm và đào tạo sản phẩm với chuyên gia hãng,...)
Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển & thăng tiến
CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
Vui lòng nộp CV vào
Email: [protected info]
Điện thoại: [protected info] (Ms Vân)
Địa chỉ miền Bắc:Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Địa chỉ miền Nam:412/4 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
Thời gian làm việc:
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:30)
Thứ 7 làm việc online
Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay phía dưới đây.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu Tư Phương Việt
