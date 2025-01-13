Tuyển Nhân viên kinh doanh Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Làm việc giờ hành chính, văn phòng hiện đại, môi trường chuyên nghiệp - Lộ trình thăng tiến rõ ràng. - Được nghỉ lễ, tết, nghỉ phép có lương theo quy định. - Du lịch trong nước, ăn uống, vui chơi cuối tuần., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng, thực hiện các cuộc gọi chăm sóc khách hàng, tư vấn dịch vụ của công ty cho khách hàng (được cung cấp data khách hàng).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, ĐƯỢC ĐÀO TẠO A-Z

Có kinh nghiệm tư vấn là một lợi thế.

Yêu cầu chăm chỉ, ham học hỏi. Thời gian làm việc: T2 – T7 : 8H30 – 17H30 (Nghỉ trưa 1h30’)

Được cung cấp data 1OO%

Không áp KPI, không trừ lương cứng

Có thể xoay ca linh hoạt

Tại Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 5 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm

