Tuyển Nhân viên kinh doanh Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Làm việc giờ hành chính, văn phòng hiện đại, môi trường chuyên nghiệp
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Được nghỉ lễ, tết, nghỉ phép có lương theo quy định.
- Du lịch trong nước, ăn uống, vui chơi cuối tuần., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Liên hệ giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng, thực hiện các cuộc gọi chăm sóc khách hàng, tư vấn dịch vụ của công ty cho khách hàng (được cung cấp data khách hàng).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, ĐƯỢC ĐÀO TẠO A-Z
Có kinh nghiệm tư vấn là một lợi thế.
Yêu cầu chăm chỉ, ham học hỏi. Thời gian làm việc: T2 – T7 : 8H30 – 17H30 (Nghỉ trưa 1h30’)
Được cung cấp data 1OO%
Không áp KPI, không trừ lương cứng
Có thể xoay ca linh hoạt
Tại Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 5 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
