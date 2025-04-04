Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai chiến lược kinh doanh theo kế hoạch của Công ty.
Lập kế hoạch bán hàng và triển khai theo tuần/ quý/ tháng, hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
Liên hệ trao đổi trực tiếp với Môi giới, khách hàng, giải quyết các vướng mắc nhằm tăng cao doanh số bán hàng.
Khảo sát thị trường cho thuê Văn phòng, nhà ở, khách sạn hàng tháng: giá thuê, nhu cầu diện tích, chính sách ưu đãi của đối thủ cạnh tranh.
Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, chăm sóc khách hàng theo chương trình chung của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Chuyên ngành Bất động sản, Quản trị Kinh doanh, Tiếng Anh & các chuyên ngành khác có liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm đối với vị trí Junior; 1 năm kinh nghiệm đối với vị trí Middle Executive.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Có mục tiêu và yêu thích kinh doanh.
Thành thạo Tiếng Anh.
Có khả năng viết bài đăng tin quảng cáo cho thuê văn phòng trên Fanpage mạng xã hội, quản lý đăng bài trên website nội bộ.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8-12 triệu, chưa bao gồm thưởng doanh số chốt đơn.
Nghỉ phép 1 năm 12 ngày (tính từ thời điểm ký hợp đồng chính thức)
Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Tháng lương 13
Du lịch 1-2 lần/năm và các loại phúc lợi khác theo chính sách nhân sự của Tập đoàn: thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 39A, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

