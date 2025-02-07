Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae làm việc tại Hậu Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hậu Giang:
- 21Bis Hậu Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm & phát triển khách hàng: Tiếp cận, mở rộng mạng lưới khách hàng là các phòng khám nha khoa, bệnh viện, bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, năngđộng, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc
Có khả năng đi công tác tỉnh.
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định từ 10 - 15 triệu/tháng ( Tùy theo năng lực thỏa thuận )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
