Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà 678, 67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển mạng lưới khách hàng doanh nghiệp tiềm năng.

Tham gia thực hiện các thủ tục cần thiết để khách hàng kí kết hợp đồng và mua hàng.

Tham gia chăm sóc và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của công ty.

Tham gia phối hợp với các phòng ban liên quan hoàn thành KHDS được giao.

Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối/mới tốt nghiệp các trường ĐH/CĐ chuyên ngành Quản trị kinh doanh... đang tìm kiếm cơ hội thực tập/phát triển.

Tự tin, có khả năng giao tiếp, thuyết phục, có tố chất kinh doanh.

Kỹ năng đàm phán, tương tác với các doanh nghiệp/khu công nghiệp, có khả năng tạo mối quan hệ tốt.

Nhanh nhẹn, hoạt bát.

Ngoại hình ưa nhìn.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty lớn Việt Nam, nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệm, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty.

Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được va chạm và cọ xát với những công việc thực tế.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

