Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà 678, 67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia phát triển mạng lưới khách hàng doanh nghiệp tiềm năng.
Tham gia thực hiện các thủ tục cần thiết để khách hàng kí kết hợp đồng và mua hàng.
Tham gia chăm sóc và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của công ty.
Tham gia phối hợp với các phòng ban liên quan hoàn thành KHDS được giao.
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối/mới tốt nghiệp các trường ĐH/CĐ chuyên ngành Quản trị kinh doanh... đang tìm kiếm cơ hội thực tập/phát triển.
Tự tin, có khả năng giao tiếp, thuyết phục, có tố chất kinh doanh.
Kỹ năng đàm phán, tương tác với các doanh nghiệp/khu công nghiệp, có khả năng tạo mối quan hệ tốt.
Nhanh nhẹn, hoạt bát.
Ngoại hình ưa nhìn.
Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc tại công ty lớn Việt Nam, nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệm, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty.
Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được va chạm và cọ xát với những công việc thực tế.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
