Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Khải Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Khải Hưng
- Hồ Chí Minh:
- 84
- 86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TP. HCM (Quận 2 cũ)
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực bất động sản ( Được đào tạo)
Tham gia vào quá trình tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng
Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ bán hàng và thuyết trình sản phẩm
Hỗ trợ thu thập và phân tích thông tin thị trường bất động sản
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức về sản phẩm và kỹ năng bán hàng
Thực hiện các công việc hành chính, báo cáo theo yêu cầu của quản lý
Các công việc liên quan khác theo phân công của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngôn ngữ Anh hoặc các ngành liên quan
Thời gian thực tập tối thiểu là 02 tháng
Có kỹ năng giao tiếp tốt
Thái độ làm việc tích cực, chủ động và ham học hỏi
Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
Ưu tiên ứng viên có định hướng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Khải Hưng Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Được hướng dẫn và mentoring bởi các nhân viên kinh doanh giàu kinh nghiệm
Cơ hội được chuyển đổi thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập
Được tham gia các hoạt động nội bộ, teambuilding của công ty
Được cấp giấy chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành chương trình
Hỗ trợ ký, đóng mộc xác nhận vị trí Thực tập sinh Kinh Doanh
Hỗ trợ hướng dẫn viết báo cáo/đề tài thực tập theo công việc Thực tập sinh Kinh Doanh
Cung cấp các tài liệu tham khảo/báo cáo thực tập mẫu/của các sinh viên những khóa trước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Khải Hưng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI