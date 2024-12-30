Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Khải Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 84 - 86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TP. HCM (Quận 2 cũ)

Nhân viên kinh doanh

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực bất động sản ( Được đào tạo)

Tham gia vào quá trình tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ bán hàng và thuyết trình sản phẩm

Hỗ trợ thu thập và phân tích thông tin thị trường bất động sản

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức về sản phẩm và kỹ năng bán hàng

Thực hiện các công việc hành chính, báo cáo theo yêu cầu của quản lý

Các công việc liên quan khác theo phân công của Quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đó

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngôn ngữ Anh hoặc các ngành liên quan

Thời gian thực tập tối thiểu là 02 tháng

Có kỹ năng giao tiếp tốt

Thái độ làm việc tích cực, chủ động và ham học hỏi

Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Ưu tiên ứng viên có định hướng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản

Quyền Lợi Được Hưởng

Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng và tư vấn khách hàng trong lĩnh vực bất động sản

Cơ hội học hỏi và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Được hướng dẫn và mentoring bởi các nhân viên kinh doanh giàu kinh nghiệm

Cơ hội được chuyển đổi thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập

Được tham gia các hoạt động nội bộ, teambuilding của công ty

Được cấp giấy chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành chương trình

Hỗ trợ ký, đóng mộc xác nhận vị trí Thực tập sinh Kinh Doanh

Hỗ trợ hướng dẫn viết báo cáo/đề tài thực tập theo công việc Thực tập sinh Kinh Doanh

Cung cấp các tài liệu tham khảo/báo cáo thực tập mẫu/của các sinh viên những khóa trước

Cách Thức Ứng Tuyển

