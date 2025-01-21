Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tự Động Tiến Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1/80 Cầu Xéo, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số và thị phần mà công ty đề ra hàng năm.

- Chăm sóc khách hàng cũ mà công ty bàn giao.

- Mở rộng mạng lưới khách hàng mới.

- Tích cực thu thập thông tin thị trường và cập nhập báo cáo thường xuyên.

- Chủ động đưa ra ý tưởng mới, sáng tạo, tham vấn chiến lược kinh doanh cho cấp trên.

- Lập kế hoạch tuần/tháng/quý/năm để đạt được chỉ tiêu doanh số và thị phần.

- Tư vấn sản phẩm và dịch vụ của công ty cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng : Đầu nối dây, Relay, chống sét, nguồn... - các phụ kiện trong tủ điện công nghiệp.

- Mỗi ứng viên tùy theo thế mạnh của mình sẽ được công ty bố trí quản lý từng nhóm sản phẩm riêng biệt

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng chuyên ngành Điện – Điện tử, Tự động hóa , Điện công nghiệp, Cơ khí, Cơ Điện Tử, Cơ Kỹ Thuật, ...

- Thái độ: nhiệt huyết, thích thử thách và đam mê, gắn bó với nghề kinh doanh kỹ thuật.

- Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực.

- Có khả năng làm việc ở cường độ cao, cầu tiến, ham học hỏi và chịu áp lực tốt.

- Biết phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường, giao tiếp tốt, tư duy giải quyết vấn đề logic, khoa học.

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Trình độ cao đẳng, đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành điện tự động hóa, cơ khí, chế tạo,….

- Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Anh và biết lái xe ô tô.

Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Tiến Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng cao (tuỳ kinh nghiệm, thoả thuận khi phỏng vấn) + Lương KPI theo tỷ lệ hoàn thành KPI.

- Thưởng doanh số hấp dẫn, linh hoạt (Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh)

- Có ô tô di chuyển khi đi khách hàng tỉnh

- Được cấp các công cụ làm việc: laptop, điện thoại, SIM công ty, mail, card visit,…

- Có khả năng thăng tiến lên các vị trí quản lý nhóm, quản lý khách hàng chính…

- Được đóng BHXH, tham gia teambuilding cùng công ty hàng năm.

- Thưởng thưởng các dịp lễ như: Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4-1/5, 2/9,…

- Có 12 ngày nghỉ phép trong một năm, tăng phép theo thâm niên

- Được training, đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình, văn phòng hiện đại.

- Xem tăng lương hàng năm.

- Hỗ trợ tiền: xăng xe, ăn trưa, cước phí điện thoại hàng tháng, công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Tiến Hưng

