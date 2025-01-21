Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tự Động Tiến Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tự Động Tiến Hưng
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Công Ty Cổ Phần Tự Động Tiến Hưng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Tiến Hưng

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1/80 Cầu Xéo, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số và thị phần mà công ty đề ra hàng năm.
- Chăm sóc khách hàng cũ mà công ty bàn giao.
- Mở rộng mạng lưới khách hàng mới.
- Tích cực thu thập thông tin thị trường và cập nhập báo cáo thường xuyên.
- Chủ động đưa ra ý tưởng mới, sáng tạo, tham vấn chiến lược kinh doanh cho cấp trên.
- Lập kế hoạch tuần/tháng/quý/năm để đạt được chỉ tiêu doanh số và thị phần.
- Tư vấn sản phẩm và dịch vụ của công ty cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng : Đầu nối dây, Relay, chống sét, nguồn... - các phụ kiện trong tủ điện công nghiệp.
- Mỗi ứng viên tùy theo thế mạnh của mình sẽ được công ty bố trí quản lý từng nhóm sản phẩm riêng biệt

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng chuyên ngành Điện – Điện tử, Tự động hóa , Điện công nghiệp, Cơ khí, Cơ Điện Tử, Cơ Kỹ Thuật, ...
- Thái độ: nhiệt huyết, thích thử thách và đam mê, gắn bó với nghề kinh doanh kỹ thuật.
- Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực.
- Có khả năng làm việc ở cường độ cao, cầu tiến, ham học hỏi và chịu áp lực tốt.
- Biết phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường, giao tiếp tốt, tư duy giải quyết vấn đề logic, khoa học.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Trình độ cao đẳng, đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành điện tự động hóa, cơ khí, chế tạo,….
- Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Anh và biết lái xe ô tô.

Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Tiến Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng cao (tuỳ kinh nghiệm, thoả thuận khi phỏng vấn) + Lương KPI theo tỷ lệ hoàn thành KPI.
- Thưởng doanh số hấp dẫn, linh hoạt (Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh)
- Có ô tô di chuyển khi đi khách hàng tỉnh
- Được cấp các công cụ làm việc: laptop, điện thoại, SIM công ty, mail, card visit,…
- Có khả năng thăng tiến lên các vị trí quản lý nhóm, quản lý khách hàng chính…
- Được đóng BHXH, tham gia teambuilding cùng công ty hàng năm.
- Thưởng thưởng các dịp lễ như: Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4-1/5, 2/9,…
- Có 12 ngày nghỉ phép trong một năm, tăng phép theo thâm niên
- Được training, đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình, văn phòng hiện đại.
- Xem tăng lương hàng năm.
- Hỗ trợ tiền: xăng xe, ăn trưa, cước phí điện thoại hàng tháng, công tác phí

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1/80 Cầu Xéo, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

