Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần TMDV Du Lịch Beyond Tours làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 58 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1,. TP. Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tư vấn thủ tục visa các nước, đặc biệt Visa Mỹ

- Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng tư vấn Visa

- Tìm kiếm và khai thác nguồn khách của công ty

- Chi tiết thêm khi trao đổi

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 22 đến 30 tuổi

- Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí ứng tuyển - Ngoại ngữ : Anh

- Có trách nhiệm với công việc, siêng năng, nhanh nhẹn.

- Yêu cầu đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tại Công Ty Cổ Phần TMDV Du Lịch Beyond Tours Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thử việc từ 7.000.000 đến 10.000.000/tháng (Tùy khả năng).

- Lương và hoa hồng % được hưởng sẽ tăng lên theo số Hợp đồng mang về mỗi tháng.

- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TMDV Du Lịch Beyond Tours

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin