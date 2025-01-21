Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần TMDV Du Lịch Beyond Tours làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần TMDV Du Lịch Beyond Tours
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 58 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1,. TP. Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Tư vấn thủ tục visa các nước, đặc biệt Visa Mỹ
- Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng tư vấn Visa
- Tìm kiếm và khai thác nguồn khách của công ty
- Chi tiết thêm khi trao đổi
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ tuổi từ 22 đến 30 tuổi
- Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí ứng tuyển - Ngoại ngữ : Anh
- Có trách nhiệm với công việc, siêng năng, nhanh nhẹn.
- Yêu cầu đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Tại Công Ty Cổ Phần TMDV Du Lịch Beyond Tours Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thử việc từ 7.000.000 đến 10.000.000/tháng (Tùy khả năng).
- Lương và hoa hồng % được hưởng sẽ tăng lên theo số Hợp đồng mang về mỗi tháng.
- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TMDV Du Lịch Beyond Tours
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
