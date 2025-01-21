Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH EMERS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP.HCM - Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM - Takashimaya, 92 - 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM - Thiso Mall, 10 Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2, TP.HCM - Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM - SC VivoCity, 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp, trưng bày hàng hóa đủ điều kiện bán hàng

Tư vấn khách hàng: Giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng ...

Tham gia kiểm kê định kỳ

Giữ gìn vệ sinh cửa hàng, duy trì hình ảnh thương hiệu

Các công việc khác theo yêu cầu của Cửa hàng trưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện thời trang là một lợi thế

Kĩ năng giao tiếp tốt

Hoạt bát, nhanh nhẹn, gọn gàng, chỉn chu

Có thể giao tiếp tiếng Anh là một điểm cộng

Có thể làm việc xoay ca linh hoạt: 9h-17h30, 11h30-20h00, 13h30-22h (Trung tâm thương mại)

Tại CÔNG TY TNHH EMERS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo Luật

Thưởng theo doanh thu cửa hàng, thưởng cuối năm

Phép năm

Chính sách mua hàng cho nhân viên, tiền mừng đám cưới, sinh con,...

Khám sức khỏe hằng năm

Ngày nghỉ tuần (không off cuối tuần)

Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EMERS VIETNAM

