Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH EMERS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH EMERS VIETNAM
- Hồ Chí Minh:
- Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
- Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Takashimaya, 92
- 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Thiso Mall, 10 Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2, TP.HCM
- Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM
- SC VivoCity, 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM, Quận 5
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Sắp xếp, trưng bày hàng hóa đủ điều kiện bán hàng
Tư vấn khách hàng: Giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng ...
Tham gia kiểm kê định kỳ
Giữ gìn vệ sinh cửa hàng, duy trì hình ảnh thương hiệu
Các công việc khác theo yêu cầu của Cửa hàng trưởng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kĩ năng giao tiếp tốt
Hoạt bát, nhanh nhẹn, gọn gàng, chỉn chu
Có thể giao tiếp tiếng Anh là một điểm cộng
Có thể làm việc xoay ca linh hoạt: 9h-17h30, 11h30-20h00, 13h30-22h (Trung tâm thương mại)
Tại CÔNG TY TNHH EMERS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo doanh thu cửa hàng, thưởng cuối năm
Phép năm
Chính sách mua hàng cho nhân viên, tiền mừng đám cưới, sinh con,...
Khám sức khỏe hằng năm
Ngày nghỉ tuần (không off cuối tuần)
Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EMERS VIETNAM
