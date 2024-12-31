Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Vexere làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Văn phòng Công ty TNHH TM DV Vexere - Tầng 2 - Tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TPHCM, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ Account Manager (AM) làm hợp đồng, checklist và xử lý mail.

• Triển khai phần mềm cho các đối tác nhà xe ở khu vực tỉnh thành chuyên trách.

• Tìm hiểu nhu cầu khách hàng và tìm khách hàng tiềm năng: khách hàng có nhu cầu sử dụng Phần mềm Quản lý Nhà xe và Marketing trên Website,...

• Phối hợp làm việc cùng Leader và đội ngũ kỹ thuật để xử lý yêu cầu từ khách hàng và các sự cố liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tinh thần chịu khó, đón nhận thử thách và ham muốn học hỏi

• Tinh thần làm việc nhóm, thích thú khi giải quyết những vấn đề khó

• Thành tạo tin học văn phòng (Word, Excel) và am hiểu Internet, mạng xã hội.

• Có laptop và phương tiện di chuyển cá nhân.

• Có kiến thức hiểu biết xã hội về nhiều ngành nghề khác nhau để ứng dụng trong công việc; có khả năng phân tích, hiểu biết sâu thói quen người tiêu dùng.

• Có tinh thần học hỏi và biết lắng nghe, khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại Công ty CP Vexere Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vexere

